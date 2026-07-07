Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на $900 млн

Канада запросила Україну стати державою – засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий пакет військової підтримки від Канади обсягом 900 млн доларів. Про це глава держави написав у соцмережах після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту НАТО, пише «Главком».

За словами Зеленського, значна частина допомоги буде спрямована на посилення української протиповітряної оборони. «Передусім дбаємо, щоб було більше ППО. Захист життя – це головне», – наголосив президент.

Також сторони домовилися підготувати міждержавну угоду у форматі Drone Deal, яка передбачатиме співпрацю не лише у сфері виробництва безпілотників, а й розвитку нових оборонних технологій.

Крім того, Зеленський повідомив, що Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового міжнародного банку у сфері оборони, безпеки та стійкості. За його словами, установа працюватиме над залученням інвестицій і розвитком оборонно-промислового потенціалу та технологій, перевірених у бойових умовах.

Президент також зазначив, що під час зустрічі обговорив із канадською стороною дипломатичні кроки, які можуть наблизити мир і створити для Росії реальний стимул до переговорів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 липня прибув до Анкари, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому.

Зауважимо, що у вівторок, 7 липня, лідери 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу зібралися на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Він триватиме 7-8 липня.

До слова, Володимир Зеленський на саміті НАТО в Анкарі заявив, що Україна щомісяця ліквідовує близько 30 тис. російських військових, причому переважно за допомогою дронів.

Зокрема, президент наголосив, що вже немає великого російського НПЗ, який би не був атакований українськими дронами чи ракетами. Зеленський заявив, що Україна має найрозвиненіші дронові спроможності у світі та запропонував партнерам долучатися до ініціативи Drone Deal.

Президент звернувся до союзників із закликом підтримати виробництво Patriot за ліцензією в Україні та прискорити створення європейської системи захисту від балістичних ракет.