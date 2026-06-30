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Головком ЗСУ заінтригував заявою про білоруські ретранслятори

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Головком ЗСУ заінтригував заявою про білоруські ретранслятори
Сирський заявив, що ретранслятори в Білорусі більше не працюватимуть
скриншот з відео

Олександр Сирський повідомив, що один із ретрансляторів нещодавно вмикали, але висловив упевненість, що цього більше не повториться

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив загадкову заяву щодо ретрансляторів у Білорусі, які, за його словами, досі не демонтовані. Водночас він натякнув, що їх повторне використання малоймовірне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ексклюзивне інтерв'ю Сирського ТСН.

За словами головнокомандувача, напередодні було зафіксовано ввімкнення одного з ретрансляторів. «Вони ще не демонтовані. Вчора було включення одного ретранслятору. Я думаю, що вони більше не будуть їх включати», – сказав Сирський.

Журналіст уточнив, чи означає це, що російська сторона фізично більше не зможе використовувати такі об'єкти. У відповідь головнокомандувач не став розкривати подробиць.

«Я ж не можу вам все розповісти. Я думаю, що вони усвідомлять, що це не треба робити, скажімо так», – зазначив Сирський.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив: керівництво Білорусі, на його думку, навряд чи погодиться знову надати свою територію як плацдарм для наступу російських військ. Водночас він наголосив, що Сили оборони України розглядають різні сценарії розвитку подій, зокрема можливість наступальних дій противника з території Брянської області у напрямку Чернігівщини.

Як відомо, 19 червня Зеленський поставив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати». 22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу. 

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Теги: Олександр Сирський Білорусь дрон

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