Севастополь занурився у блекаут: влада терміново звернулась до містян

Через відсутність напруги у мережі вранці не вийшли на маршрути тролейбуси

Окупований Севастополь у Криму залишився без електропостачання після ударів безпілотників по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це заявив призначений Росією «глава» міста Михайло Развожаєв, пише «Главком».

«На енергетичних об’єктах запровадили спеціальний режим, а фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням електропостачання», – написав Развожаєв.

Тамтешній так званий губернатор закликав мешканців міста економити заряд мобільних телефонів, використовувати гаджети лише для важливого зв’язку та не створювати додаткове навантаження на мережу після відновлення подачі електроенергії.

За інформацією моніторингового каналу «Кримський вітер», під ударом могла опинитися Балаклавська ТЕС у Севастополі – один із ключових енергетичних об’єктів півострова. Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів у районі станції.

Нагадаємо, раніше в окупованому Севастополі запровадили особливий режим роботи дитячих садків через проблеми в енергосистемі міста. Частину закладів перевели на режим чергових груп, а дітей, які все ж прийдуть до садків, забезпечуватимуть сухпайками замість гарячого харчування.

Нагадаємо, раніше в російському інформаційному просторі почали обговорювати сценарії можливої ізоляції окупованого Криму. Один із воєнних блогерів, якого пов'язують із Міністерством оборони РФ, опублікував схему, в якій припускав масовані удари по військовій, логістичній та енергетичній інфраструктурі півострова. На його думку, такі дії можуть суттєво ускладнити роботу систем постачання та критично важливих об'єктів Криму.