Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Севастополь занурився у блекаут: влада терміново звернулась до містян

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Севастополь занурився у блекаут: влада терміново звернулась до містян
На енергетичних об’єктах запровадили спеціальний режим
Фото з моніторингових каналів

Через відсутність напруги у мережі вранці не вийшли на маршрути тролейбуси

Окупований Севастополь у Криму залишився без електропостачання після ударів безпілотників по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це заявив призначений Росією «глава» міста Михайло Развожаєв, пише «Главком».

«На енергетичних об’єктах запровадили спеціальний режим, а фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням електропостачання», – написав Развожаєв.

Тамтешній так званий губернатор закликав мешканців міста економити заряд мобільних телефонів, використовувати гаджети лише для важливого зв’язку та не створювати додаткове навантаження на мережу після відновлення подачі електроенергії.

За інформацією моніторингового каналу «Кримський вітер», під ударом могла опинитися Балаклавська ТЕС у Севастополі – один із ключових енергетичних об’єктів півострова. Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів у районі станції.

Нагадаємо, раніше в окупованому Севастополі запровадили особливий режим роботи дитячих садків через проблеми в енергосистемі міста. Частину закладів перевели на режим чергових груп, а дітей, які все ж прийдуть до садків, забезпечуватимуть сухпайками замість гарячого харчування.

Нагадаємо, раніше в російському інформаційному просторі почали обговорювати сценарії можливої ізоляції окупованого Криму. Один із воєнних блогерів, якого пов'язують із Міністерством оборони РФ, опублікував схему, в якій припускав масовані удари по військовій, логістичній та енергетичній інфраструктурі півострова. На його думку, такі дії можуть суттєво ускладнити роботу систем постачання та критично важливих об'єктів Криму.

Читайте також:

Теги: Севастополь Крим відключення блекаут відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через негоду без світла залишаються понад 350 населених пунктів
Негода залишила без світла низку населених пунктів у 11 областях
28 травня, 10:24
Запорізька атомна електростанція вчергове перебувала в стані блекауту
На Запорізькій АЕС стався блекаут
3 червня, 09:31
Рятувальники працюють на місці влучання у Дніпропетровській області
Чотири області без світла: Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі
5 червня, 10:22
Нова сходинка у дефіциті, що поглиблюється на окупованому півострові.
Криза у Севастополі: магазини почали обмежувати продаж продуктів
5 червня, 19:30
Повітряну тривогу скасували після четвертої ранку
Дрони атакували Крим: два мости пошкоджено, пожежа у Севастополі
11 червня, 05:45
На Одещині ушкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів
Удар по Одещині: постраждали люди, пошкоджено енергооб’єкт
8 червня, 08:13
У березні цьогоріч лише з Google Play VPN-сервіси завантажили у 14 разів більше, ніж рік тому
Два телефони і VPN: як росіяни обходять цифрову залізну завісу
16 червня, 00:47
Кримський міст залишається ціллю для ЗСУ
Сили безпілотних систем заінтригували заявою про Кримський міст
21 червня, 16:57
Вибухи і стрілянину було чути на окупованому півострові вночі 24 червня
Серія вибухів накрила окупований Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя
Сьогодні, 03:00

Події в Україні

Російський дрон атакував АЗС у Запоріжжі
Російський дрон атакував АЗС у Запоріжжі
Севастополь занурився у блекаут: влада терміново звернулась до містян
Севастополь занурився у блекаут: влада терміново звернулась до містян
Дрони атакували один із найбільших газозаводів Росії
Дрони атакували один із найбільших газозаводів Росії
Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року
Енергоколапс в Криму. Після дитячих таборів окупаційна влада закриває дитсадки
Енергоколапс в Криму. Після дитячих таборів окупаційна влада закриває дитсадки
Втрати ворога станом на 24 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua