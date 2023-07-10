Пастка для росіян. Міноборони пояснило ситуацію в Бахмуті

ЗСУ тримають Бахмут під вогневим контролем

Українські війська у Бахмуті тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога. Про це 10 липня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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У Міністерстві оборони України підтвердили взяття під контроль основних панівних висоток довкола Бахмута. Так, українська армія повністю тримає місто під вогневим контролем.

«У Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута», – повідомила Маляр.

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Зазначимо, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що в Бахмуті українські захисники взяли ворога у пастку, місто береться під вогневий контроль Сил оборони.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій.

Нагадаємо, наступальна операція українських сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень звільнено 10 кв. км.

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Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.