Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пастка для росіян. Міноборони пояснило ситуацію в Бахмуті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пастка для росіян. Міноборони пояснило ситуацію в Бахмуті
Українські війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЗСУ тримають Бахмут під вогневим контролем

Українські війська у Бахмуті тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога. Про це 10 липня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У Міністерстві оборони України підтвердили взяття під контроль основних панівних висоток довкола Бахмута. Так, українська армія повністю тримає місто під вогневим контролем.

«У Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута», – повідомила Маляр.

Зазначимо, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що в Бахмуті українські захисники взяли ворога у пастку, місто береться під вогневий контроль Сил оборони.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій.

Нагадаємо, наступальна операція українських сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках триває, за останній тиждень звільнено 10 кв. км. 

Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. 

Теги: окупанти Міноборони Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти мінують траншеї по всій території тимчасово окупованого півострова
Росіяни розглядають сценарій знищення «Кримського титану» на випадок втечі – розвідка
13 червня, 13:08
Війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
14 червня, 13:35
РосЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін
Російські загарбники хочуть вивезти 300 дітей із Запорізької області до Чувашії – Федоров
17 червня, 19:51
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та склад боєприпасів противника
За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень: Генштаб доповів про обстановку на фронті
21 червня, 19:07
Путін вигадав нову посаду для свого охоронця
Путін знайшов варіант позбутись Шойгу. ЗМІ назвали ім'я можливого наступника
27 червня, 10:57
Обидва сценарії – як залякування терористичними діями, так і їх безпосередній теракт на Запорізькій АЕС – для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей
Психологічна операція: Міноборони пояснило, навіщо Росія залякує терактом на ЗАЕС
5 липня, 11:59
У середньому кожні 70 хвилин ЗСУ знищувало ворожі позиції
Контрнаступ: Міноборони озвучило втрати ворога за останній тиждень
3 липня, 18:26
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції спокійна
Ситуація на ЗАЕС: який рівень радіації у містах України
5 липня, 08:09
Telegram-канали публікують новини про події на фронті до того, як їх повідомляють офіційні структури, і окупанти б'ють по позиціям українських військових
Міноборони терміново звернулось до українських Telegram-каналів
7 липня, 15:01

Події в Україні

Пастка для росіян. Міноборони пояснило ситуацію в Бахмуті
Пастка для росіян. Міноборони пояснило ситуацію в Бахмуті
На Сумщині посилилися обстріли: влада ухвалила рішення щодо евакуації
На Сумщині посилилися обстріли: влада ухвалила рішення щодо евакуації
Мер Рівного прокоментував своє усунення від посади
Мер Рівного прокоментував своє усунення від посади
Клірик УПЦ МП зберігав портрет Гітлера та виправдовував Путіна (фото)
Клірик УПЦ МП зберігав портрет Гітлера та виправдовував Путіна (фото)
Сирський показав, як ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль (відео)
Сирський показав, як ЗСУ беруть Бахмут під вогневий контроль (відео)
Суд усунув мера Рівного з посади
Суд усунув мера Рівного з посади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
20K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
11K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
11K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
9705
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир

Новини

У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Сьогодні, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту