Броди проведуть в останню путь екіпаж Мі-8, який загинув у небі над Полтавщиною 30 червня

Четверо військових армійської авіації віддали життя 30 червня, виконуючи бойове завдання з перехоплення російських безпілотників

У вівторок, 7 липня, Бродівська громада проведе в останню путь екіпаж вертольота Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди», який загинув 30 червня під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів, пише «Главком» з посиланням на Бродівську міську раду.

За даними полтавського видання «Зміст», екіпаж загинув поблизу села Старицьківка Полтавського району.

«Вони до останнього виконували свій військовий обов'язок, захищаючи українське небо, прикриваючи наших піхотинців, підтримуючи бойові підрозділи та рятуючи життя українських воїнів», – повідомили у Бродівській міській раді.

Свій останній бій прийняли командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

Церемонія прощання розпочнеться 7 липня о 9:30 із зустрічі кортежу на Алеї Героїв у Бродах. Після цього у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста відбудеться чин прощання.

Юрій Ворон

Капітан Юрій Ворон народився 29 червня 1996 року у Бродах. Із дитинства мріяв стати військовим льотчиком, тому вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Після завершення навчання служив у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

Перший бойовий досвід здобув під час Операції об'єднаних сил. Від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів, захищаючи українське небо та підтримуючи наземні війська.

Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки.

Валентин Мукшинов

Майор Валентин Мукшинов народився 29 травня 1991 року в Києві. Навчався у Чернігівському військовому ліцеї, а згодом – у Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Із початку повномасштабної війни виконував бойові завдання на різних напрямках, проявивши мужність, самовідданість і високий професіоналізм.

Валентин Мукшинов був повним кавалером ордена «За мужність» та неодноразово відзначався державними й відомчими нагородами. У нього залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Хміль

Старший лейтенант Богдан Хміль народився 20 вересня 2000 року у Василькові Київської області. Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил за спеціальністю «Авіаційний транспорт», а у березні 2022 року розпочав службу в 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

Він неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу вертольота, відповідаючи за підготовку авіаційної техніки до бойових польотів.

Був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України». У нього залишилися дружина та батьки.

Михайло Деряга

Молодший сержант Михайло Деряга народився 3 лютого 1989 року в селі Андріївка Полтавської області. Із листопада 2023 року проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

У складі екіпажу Мі-8 виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Побратими характеризували його як професійного, рішучого та сміливого військового.

Михайло Деряга був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та орденом «За мужність» III ступеня. У нього залишилися дружина, син, батьки та брат.

«Їхня мужність, професіоналізм і самопожертва назавжди залишаться в пам'яті вдячного народу», – наголосили у Бродівській міській раді.