РФ повертає тіла захисників без внутрішніх органів – родичі військовополонених

Чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації активно працює

Росія під час обміну в Україну повертає тіла військовослужбовців ЗСУ без внутрішніх органів. Це може свідчити про те, що їх використовують для трансплантації. Про це повідомили родини військовополонених під час зустрічі з послом України в Туреччині Василем Боднаром, пише «Укрінформ».

«На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону (при обміні тіл). Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин», – сказала дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.

Крім цього, жінка звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, яка дозволить стежити за станом здоров'я як українських, так і російських військовополонених.

Нагадаємо, однією із ключових проблем зберігання в Україні тіл загиблих є недостатня кількість спеціальних рефрижераторів, в яких вони зберігалися б у належних умовах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Артур Добросердов, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як повідомлялося, російські пропагандисти поширюють фейки про те, що в Одесі ховають українських військових, органи яких начебто вилучили для майбутніх продажів.

До слова, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) підтвердила, що з початку грудня 2023 року російські військові стратили щонайменше 15 українських бійців, які намагалися здатися в полон. Також російські загарбники ймовірно, стратили ще шістьох військових ЗСУ, які здавалися в полон або вже здалися.