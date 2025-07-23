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ДБР почав розслідування падіння літака на Волині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ДБР почав розслідування падіння літака на Волині
Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда
фото: ДБР

ДБР розслідує причини  падіння винищувач Mirage-2000 на Волині

Державне бюро розслідувань оперативно розпочало досудове розслідування за фактом падіння військового літака Mirage-2000, яке сталося ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів Волинської області. Авіакатастрофа трапилася під час виконання бойового польотного завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію, занурившись у затоплену вирву серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв та руйнувань на землі.

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фото: ДБР

Пілот вчасно катапультувався, і його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну медичну допомогу.

Одразу після інциденту на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники Територіального управління ДБР у Львові. Для забезпечення швидкого, всебічного та об'єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу, до якої увійшли найбільш досвідчені працівники територіального управління та Центрального апарату ДБР, що мають практику розслідування катастроф у військовій авіації.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Наразі слідчі вже оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, а також допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.

Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб. Паралельно триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що могли призвести до надзвичайної події.

Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР, з огляду на стратегічне значення авіаційної безпеки в умовах воєнного стану.

Як відомо, в Україні 22 липня розбився винищувач Mirage-2000. Пілот встиг катапультуватися та скерував літак так, щоб уникнути падіння в житловому районі. 

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Теги: авіакатастрофа Рівне ДБР

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