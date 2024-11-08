На Одещині населений пункт названо в честь воєнної розвідки

У Роздільнянському районі на Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське.

«Назва Гурівське вшановує державницький чин воєнної розвідки України»

На честь воїнів Головного управління розвідки Міноборони на Одещині перейменовано село Першотравневе у Гурівське. Це сталося у межах процесу декомунізації. Про це повідомляє ГУР.

«Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників», – йдеться у повідомленні.

У роз’ясненні Інституту Національної пам’яті України зазначено, що під час повномасштабної війни з Росією воїни ГУР виконують комплекс складних завдань. Зокрема від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога.

«Назва Гурівське, яка вшановує державницький чин воєнної розвідки України – невипадкова для Одещини: вона символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Дніпрі вулицю Південну перейменували на бульвар Української добровольчої армії. Це один із майже 500 топонімів, що змінив назву за останні 2,5 роки.