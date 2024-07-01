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Польща призупинила пропуск деяких українських вантажівок: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща призупинила пропуск деяких українських вантажівок: причина
Українські вантажні транспортні засоби, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення не зможуть в'їхати до Польщі
фото з відкритих джерел

Польське обмеження на в'їзд певних українських вантажівок набуло чинності 1 липня

Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Про це повідомляє Державна митна служба України.

«З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка Європейської конференції міністрів транспорту)», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, польські протестувальники можуть заблокувати пункт пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Україною до кінця вересня.

Напикінці квітня польські фермери призупинили блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, яке тривало від листопада 2023 року. Прикордонники додали, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Як повідомлялося, на 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону.

До слова, Польща cтворить спеціальні підрозділи прикордонників, аби кордон був захищеним від агресивних нападів нелегальних мігрантів з боку Білорусі.

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Теги: Польща кордон вантажівки Державна митна служба

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