За словами Арті Гріна, на Півдні України король той, хто контролює небо

Сили оборони могли б звільнити Крим усього за два тижні. Однак для цього їм необхідні певні засоби. Таку думку офіцер артилерійської розвідки, військовий експерт Арті Грін (справжнє ім’я Євген Бекрєнєв, – ред.) висловив у інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За словами Арті Гріна, на Півдні України король той, хто контролює небо.

«Якщо завтра нам дадуть F-16, дозволять наймати пілотів, і до цих F-16 дадуть нормальні «боки», Крим упаде за два тижні», – вважає офіцер.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що відбуваються деякі процеси щодо ізоляції Криму та є окрема операція щодо руйнування російського флоту у Чорному морі.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».