Зарплата українців у липні знизилася: нові дані Держстату

Мінімальна зарплата в Україні з січня цього року становить 8 647 грн

Найвищі зарплати – у Києві, найнижчі – на Буковині та Кіровоградщині

У липні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні знизилася до 32 243 грн – це на 1,6% менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

У червні середня зарплата штатних працівників в Україні становила 32 783 грн. У липні показник зменшився на 540 грн, або 1,6%.

Регіональні показники

Найвищу середню зарплату у липні зафіксовано в Києві – 49 463 грн. Далі за рівнем оплати праці йдуть:

Луганська область – 35 367 грн;

Київська область – 33 268 грн.

Найнижчі показники зафіксовано у Чернівецькій області – 23 354 грн та Кіровоградській області – 23 532 грн.

Зарплати за видами діяльності

Найвищу середню зарплату зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій – 78 716 грн. Найнижчий показник – в освіті, 20 237 грн. Різниця між найвищим і найнижчим галузевими показниками становить 58 479 грн.

скриншот: Держстат

Окремо Держстат повідомив про заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 1 серпня 2026 року загальна сума боргу в Україні становила 3,8 млрд грн. Уряд тим часом намагається підтримувати виплати в найбільш вразливих регіонах: наприкінці липня Кабмін виділив 419 млн грн шести областям на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій.

Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2026 року становить 8 647 грн.

Нагадаємо, у червні 2026 року середня зарплата в Україні зросла до 32 783 грн – тоді показник збільшився на 5,9% порівняно з травнем. У липні зростання перервалося: зарплата зменшилася на 540 грн.