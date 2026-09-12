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Полтавчанка накопичила у квартирі тонни сміття. Щоб його вивезти, довелося кликати поліцію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Полтавчанка накопичила у квартирі тонни сміття. Щоб його вивезти, довелося кликати поліцію
Понад десяток великогабаритних контейнерів сміття вивезли із квартири
фото: suspilne.media

Жителі десятки разів зверталися за допомогою до різних установ та держструктур та сюди отримали відмови

Понад десяток великогабаритних контейнерів та дві вантажівки сміття вивезли із однієї квартири на вулиці Олександра Оксанченка, 9 у Полтаві. Тут мешканці кілька років потерпають від дій сусідки, яка завалила своє помешкання мотлохом, а в будинку сморід та розвелися таргани. Також через завали непотребу в захаращеній квартирі прогнила труба та стався витік газу. До розчищення залучали комунальників та поліцію. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Мешканці будинку на вулиці Олександра Оксанченка, 9 у Полтаві змушені цілодобово тримати відчиненими вхідні двері та вікна у під'їзді через сильний сморід. Його джерело – сміття, яке одна з мешканок роками накопичувала у своїй квартирі.

Катерина Іщенко показує десятки звернень до різних установ щодо вирішення проблеми із захаращеною квартирою сусідки
Катерина Іщенко показує десятки звернень до різних установ щодо вирішення проблеми із захаращеною квартирою сусідки
фото: suspilne.media

За словами Андрія Короті, який мешкає в будинку 30 років, у під'їзді постійно з'являються таргани, мухи та щурі.

«Десь близько семи років тому вона почала стягувати до своєї оселі непотріб зі сміттєвих баків. Робила це вночі. Тягла його на велосипеді, на візочку. Складала, і дійшло це вже до того стану, що її оселя під стелю була завалена сміттям», – розповів Андрій Коротя.

Жителі десятки разів зверталися за допомогою до різних установ та держструктур. Всюди отримали відмови. Бо потрапити до приватного помешкання без згоди господаря чи рішення суду неможливо. Ситуація зрушила з місця лише тоді, коли в захаращеній квартирі опинилася замкненою мати власниці.

«Мати три роки не приходила до доньки і взагалі не знала, що тут відбувається. Вона була на кухні, майже під стелею, вперлася у грати на вікнах, не могла нікуди зрушити з цього місця. Вона одразу ж погодилася, щоб ми викликали поліцію і ДСНС для того, щоб вони відчинили двері та вона змогла вийти до нас. Працівники поліції, ДСНС дуже швидко прибули на нашу адресу, відчинили двері. Коли відчинилися двері, то на працівників ДСНС масово посипалися таргани», – розповіла мешканка будинку Катерина Іщенко.

Рятувальники виламують двері та визволяють із замкненої квартири маму власниці
Рятувальники виламують двері та визволяють із замкненої квартири маму власниці
фото: suspilne.media

Критичною ситуація стала і через безпекові питання. Минулого тижня у будинку відключили газопостачання. Це тому, що у захаращеній сміттям квартирі стався витік газу. До труби працівники газової служби дістатися не змогли через завали із непотребу.

Після письмової згоди матері, до очищення квартири від сміття змогли залучити понад два десятки комунальників. Допоміг з організацією прибирання й місцевий депутат.

«Ми стояли, допомагали працівникам, умовляли Зою впустити до своєї квартири, на що вона дуже агресивно себе поводила, не запускала нікого, видавала по папірчику, по одній картоночці, не допускала працівників. Мої діти стояли теж дивилися, тому що вони бояться лишатися дома. Ось і зараз мій син прихворів, не пішов до школи, вийшов зі мною надвір, тому що боїться сам у квартирі. І мої діти помітили ті речі, які ми викидали ще чотири роки тому. Там були дитячі зламані іграшки, син нарахував близько 10 речей», – розповіла мешканка будинку Юлія Касьян.

«Викликали поліцію, щоб охороняла цих людей, тому що вона накинулась і на Катю, і на сусіда, порвала йому теніску. Вона каже, що вона здорова, а вона зовсім не здорова. Винесли дуже багато. Люди всі травлять біля своїх дверей тарганів. Загалом сморід страшний. Жити неможливо. Я ніколи не думала, що свою старість буду в отакому хаосі жити», – поділилася мешканка будинку Поліна П'ятак.

Понад 20 комунальників прибирали сміття із квартири
Понад 20 комунальників прибирали сміття із квартири
фото: suspilne.media

За день із помешкання винесли та вивезли із десяток великогабаритних контейнерів та кілька вантажівок сміття.

«Комунальники працювали в рукавичках, у медичних масках. Вони вибігали звідти. Таргани лазили в них і по голові, і під сорочки залазили, і в штанах вони їх находили. І від цього смороду в деяких запаморочення голови було. Але вони колосальний труд зробили», – зазначила Катерина Іщенко.

Попри тонни вивезеного сміття, нині у квартирі залишається ще половина зібраного мотлоху. За словами сусідів, допуску комунальникам не дали, зокрема, до туалету, ванни, балкона та спальні.

«Там ще половина залишилася. Вони його розбирають, вони перебирають ті речі, вони там щось собі цінне шукають. Скоро буде опалювальний сезон. Вони розвантажили тільки одну кімнату, до батарей вони так і не дійшли. Ми не знаємо, в якому вони стані, може, теж прогнили, протікають», – зауважила мешканка будинку Світлана Явниченко.

Мати власниці квартири розповіла журналістам, що прибирає, і сміття в квартирі вже «набагато менше». Сама ж хазяйка помешкання виходити та спілкуватися відмовилася.

Як раніше повідомляв завідувач центру ментального здоров'я Олег Красношапка, у цій ситуації йдеться про психічний розлад. Та чинне законодавство забороняє будь-яке примусове втручання.

За словами Катерини Іщенко, нині мешканці будинку направили колективне звернення до психдиспансеру. Та планують звертатися до суду з позовом щодо примусового лікування сусідки.

Нагадаємо, у Києві мешканці дев'ятиповерхового будинку на вулиці Закревського, що в Деснянському районі, потерпають через сусідку. Пенсіонерка понад десять років накопичує у своїй квартирі речі та сміття, а спить у коридорі. 

Також у Києві на проспекті Литовському, 6-А, власники однієї з квартир – літня жінка та її син – живуть на підлозі в загальному коридорі, оскільки їхнє власне помешкання до стелі забите мотлохом. Сусіди родини потерпають від сміття, яким забите приміщення загального коридору, та через постійний сморід і антисанітарію.

Раніше повідомлялося, що мешканці квартири будинку на вул. Ентузіастів 47/1 роками стягували до домівки усілякий мотлох, створюючи незручності сусідам. Звільнити будинок від сміття допомогли комунальники, поліція та співробітники Дніпровської райдержадміністрації. Загалом із квартири було вивезено 7 тонн сміття.  

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Теги: опалювальний сезон сміття вантажівки Полтава

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