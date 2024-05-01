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Експосадовець ЗСУ, якого викрито на незаконному збагаченні, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Експосадовець ЗСУ, якого викрито на незаконному збагаченні, отримав підозру
Раніше ДБР викрило чиновника у незаконному збагаченні на суму понад 58 млн грн
фото ілюстративне

За даними слідства, колишній посадовець ЗСУ умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації.

Правоохоронці повідомили підозру у декларуванні недостовірної інформації експосадовцю Сил логістики, якого раніше викрили на незаконному збагаченні на майже 60 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора. 

Як повідомляється, ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, колишній посадовець ЗСУ умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації. У щорічній декларації за 2022 рік у розділі «Грошові активи» він відобразив готівкові кошти на загальну суму понад 2 млн грн.

Однак, як вказали в Офісі Генпрокурора, відповідно до поданої ним щорічної декларації за 2020 рік грошові активи у вигляді готівкових коштів у нього та членів його сім’ї були відсутні. Згідно з відомостями державного реєстру фізичних осіб – платників податків сукупний розмір доходів підозрюваного та членів його сім’ї за 2021 та 2022 роки становить 1,70 млн грн. 

Разом з цим, відповідно до виписок по банківських рахунках екпосадовець із сім'єю витратили на проживання 1,74 млн грн. 

«Це свідчить про фінансову неспроможність заощадити задекларовані за 2022 рік грошові кошти на загальну суму 2 076 175,40 грн», – наголосили в Офісі Генпрокурора. 

Варто зазначити, що колишній начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ є фігурантом ще однієї справи.

ДБР викрило чиновника у незаконному збагаченні на суму понад 58 млн грн. У нього виявили елітне авто, велику квартиру у Києві, півсотні земельних ділянок.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру учасникам угруповання, яке за даними слідства, розікрало 10 млн грн на ремонті доріг у столиці. Про підозру повідомили генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам підрядних організацій. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею – до 12 років ув’язнення.

Теги: ЗСУ Офіс Генерального прокурора підозра

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