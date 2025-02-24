Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Хабарі минулого року: НАБУ назвало найбільший та найменший

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хабарі минулого року: НАБУ назвало найбільший та найменший
Наймасштабніший хабар становив близько 2 млн доларів
фото з відкритих джерел

Розмір неправомірних винагород коливався у доволі широкому спектрі

У 2024 році найменший хабар в Україні становив 15 тис. грн, а найбільший – 1,7 млн доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

В НАБУ зауважили, що отримувачем найменшого хабаря був депутат облради. Гроші він незаконно отримав за сприяння у виділенні військовослужбовцю матеріальної допомоги на лікування.

Найбільший хабар пропонували за призначення «потрібних осіб» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.

У ролі хабарників торік виступали судді, депутати, топпосадовці державних органів, представники адвокатури.

Загалом за минулий рік Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у хабарництві за участі топпосадовців у 17 кримінальних провадженнях.  

Раніше за хабарництво затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації. Він організував оборудку і за гроші допомагав уникнути мобілізації працівникам підприємств, яким не продовжили бронь.

«Главком» повідомляв, що у місті Хмельницький суд оштрафував жінку за отримання неправомірної вигоди з метою впливу на посадовця для ухвалення «потрібного» рішення.

Читайте також:

Теги: НАБУ хабар САП злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще чотири людини перебувають у важкому стані
Удару РФ по інтернату в Суджі: відомо про чотирьох загиблих, розбір завалів триває
2 лютого, 00:24
Чоловік продав авто за 5 тис. грн.
На Дніпропетровщині чоловік продав автівку знайомої без її відома
8 лютого, 12:23
Національне антикорупційне бюро провело викрило злочинну організацію
Силовики продовжують трусити чиновників Київради. НАБУ пояснило, що відбувається
6 лютого, 18:48
Протягом 2016-2019 років держпідприємство сплатило компанії-нерезиденту понад €3,78 млн (еквівалент понад 107,2 млн грн) за нібито виконані роботи
Експосадовці «Укроборонпрому» розікрали 107 млн грн на експорті зброї – СБУ
11 лютого, 20:35
Чоловік наніс співробітнику ТЦК ножове поранення
У Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК
12 лютого, 13:28
У цьому підвалі чоловік закрив жінку на добу
У Кривому Розі чоловік утримував жінку у підвалі
14 лютого, 22:29
Після нападу один із мобілізованих, якого супроводжував військовий, утік, його оголосили в розшук
На Львівщині невідомі поранили співробітника ТЦК
17 лютого, 20:15
Микола Пущак офіційно повернувся на роботу
На Львівщині затриманий на хабарі посадовець повернувся на роботу
19 лютого, 13:26
Слідчі затримали фігуранта під час отримання ним другої частини «траншу» у розмірі $1 тис.
Вимагав гроші за фіктивну дезінфекцію. У Києві судитимуть посадовця Держпродспоживслужби
18 лютого, 18:10

Кримінал

Екскомандир військової частини «вибивав» з підлеглих гроші за відпустки
Екскомандир військової частини «вибивав» з підлеглих гроші за відпустки
Хабарі минулого року: НАБУ назвало найбільший та найменший
Хабарі минулого року: НАБУ назвало найбільший та найменший
У Луцьку викрито мережу з торгівлі алкогольним контрафактом
У Луцьку викрито мережу з торгівлі алкогольним контрафактом
На Полтавщині працівники виправної колонії катували засуджених
На Полтавщині працівники виправної колонії катували засуджених
На кордоні з Польщею митники виявили 355 каратів ймовірних діамантів
На кордоні з Польщею митники виявили 355 каратів ймовірних діамантів
На Полтавщині зниклу дворічну дівчинку знайдено вбитою
На Полтавщині зниклу дворічну дівчинку знайдено вбитою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
383K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
28K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає
27K
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua