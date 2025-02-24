Хабарі минулого року: НАБУ назвало найбільший та найменший
Розмір неправомірних винагород коливався у доволі широкому спектрі
У 2024 році найменший хабар в Україні становив 15 тис. грн, а найбільший – 1,7 млн доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.
В НАБУ зауважили, що отримувачем найменшого хабаря був депутат облради. Гроші він незаконно отримав за сприяння у виділенні військовослужбовцю матеріальної допомоги на лікування.
Найбільший хабар пропонували за призначення «потрібних осіб» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.
У ролі хабарників торік виступали судді, депутати, топпосадовці державних органів, представники адвокатури.
Загалом за минулий рік Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у хабарництві за участі топпосадовців у 17 кримінальних провадженнях.
Раніше за хабарництво затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації. Він організував оборудку і за гроші допомагав уникнути мобілізації працівникам підприємств, яким не продовжили бронь.
«Главком» повідомляв, що у місті Хмельницький суд оштрафував жінку за отримання неправомірної вигоди з метою впливу на посадовця для ухвалення «потрібного» рішення.
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