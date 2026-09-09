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Федоров повернувся з-за кордону та зробив низку заяв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Федоров повернувся з-за кордону та зробив низку заяв
Минулого тижня Федоров був у відрядженні
фото: скриншот з відео

Федоров: Трансформуємо досвід і соціальний капітал у проривні технології для нашої країни

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що повернувся до Києва із закордонної поїздки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«Минулого тижня був у відрядженні. Розповідаю про результати та плани на найближчий час. Трансформуємо досвід і соціальний капітал у проривні технології для нашої країни», – написав Федоров.

За словами Федорова, він мав зустрічі з венчурними фондами та з Big Tech компаніями. «Я публікував інформацію про Palantir, і нам вдалося залучити ресурси, які дозволять нам створити в Україні, в Києві, найбільший венчурний фонд в напрямку Defense Tech, який буде інвестувати в військові стартапи, в сталі компанії, і шукати рішення для проблем, які є сьогодні, і які будуть завтра», – сказав він.

Колишній очільник Міноборони пояснив, що фонд запустять незабаром. Очікується, що до нього долучаться як стартапи, так і експерти.

Також Федоров анонсував запуск аналітичного центру.

«За останні сім-вісім місяців ми знайшли ключ до росіян: як можна знаходити їхні вразливості, як можна бити й перехоплювати ініціативу в небі й на землі. І задача – використовувати наш досвід для того, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно для того, щоб перехоплювати ініціативу», – додав Федоров.

Напередодні глава України Володимир Зеленський заявив, що останнім часом не спілкувався з Михайлом Федоровим. «Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був, і як-то кажуть, не дзвонить, не пише», – сказав президент.

До слова, ексміністр оборони Михайло Федоров погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником.

Також колишній міністр оборони працює над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором нового проєкту має стати генеральний директор американської технологічної компанії Palantir Алекс Карп.

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Теги: Михайло Федоров

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