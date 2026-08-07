Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Братиславі загорівся єдиний нафтопереробний завод Словаччини

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
У Братиславі загорівся єдиний нафтопереробний завод Словаччини
У Братиславі сталася пожежа на нафтопереробному заводі Slovnaft
фото: скрин з відео

На території підприємства Slovnaft через прорив резервуара загорівся мазут, місто затягнуло густим димом

У Братиславі на території нафтопереробного заводу Slovnaft вдень 7 серпня сталася пожежа після пошкодження одного з резервуарів із нафтопродуктами. Над підприємством здійнявся густий чорний дим, який було видно з різних районів словацької столиці та з прилеглої автомагістралі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видання Aktuality та компанію Slovnaft.

За словами речника Slovnaft Антона Молнара, інцидент стався незадовго після полудня.

«На території підприємства сталося пошкодження одного з резервуарів із нафтопродуктами, що призвело до займання речовини, яка в ньому зберігалася», – повідомив він.

На місце оперативно прибули пожежні підрозділи самого підприємства. Їм вдалося локалізувати пожежу, а згодом повністю її ліквідувати.

Речник компанії наголосив, що під час інциденту ніхто не постраждав, а загрози для мешканців навколишніх районів немає. 

«Пожежники поступово взяли ситуацію під контроль. Безпосередньої загрози для навколишніх районів і мешканців немає», – зазначив Антон Молнар.

За інформацією пожежно-рятувальної служби, загорівся резервуар із мазутом. Основним завданням рятувальників було не допустити витоку палаючої речовини за межі ємності, адже це могло призвести до масштабнішої пожежі та небезпечного поширення вогню.

Причини пошкодження резервуара та виникнення пожежі наразі встановлюються. Компанія проводить внутрішню перевірку, а до з'ясування всіх обставин офіційних висновків щодо причин інциденту не оприлюднює.

Що відомо про найбільший нафтопереробний завод Словаччини

Slovnaft у Братиславі є найбільшим нафтопереробним підприємством Словаччини та єдиним нафтопереробним заводом країни. Він забезпечує значну частину внутрішнього ринку бензином, дизельним пальним, авіаційним паливом, мастильними матеріалами, бітумом та іншими нафтопродуктами. Підприємство також є одним із найбільших експортерів Словаччини: значну частину своєї продукції воно постачає до Чехії, Австрії, Угорщини та інших країн Центральної Європи.

Завод входить до складу угорської енергетичної групи MOL Group, яка є одним із провідних нафтогазових концернів Центральної та Східної Європи. Slovnaft має повний цикл переробки нафти – від її приймання та перероблення до виробництва готових палив і нафтохімічної продукції. Крім паливного виробництва, підприємство випускає пластмаси, полімери та іншу сировину для хімічної промисловості.

Slovnaft відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної безпеки Словаччини. Через підприємство проходить значна частина поставок пального для внутрішнього ринку, тому будь-які перебої в його роботі можуть впливати на логістику, транспортний сектор та забезпечення паливом країни. Після початку повномасштабної війни Росії проти України завод, як і інші підприємства групи MOL, поступово адаптував свої технології для збільшення частки неросійської нафти та диверсифікації постачання сировини.

Потужності Slovnaft дозволяють переробляти близько 5,5-6 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із найбільших нафтопереробних підприємств у регіоні Центральної Європи. На заводі працюють тисячі співробітників, а саме підприємство є одним із найбільших платників податків і роботодавців у Словаччині. Саме тому будь-які інциденти на його території, зокрема пожежі чи аварії, привертають значну увагу як словацької влади, так і енергетичного сектору регіону.

Нагадаємо, рекордне обміління Дунаю поставило під загрозу роботу єдиної атомної електростанції Угорщини «Пакш», через що країна може зіткнутися з енергетичною кризою вже найближчими днями. Прем'єр-міністр Петер Мадяр закликав великих споживачів добровільно скоротити використання електроенергії та попередив, що за потреби уряд може запровадити обов'язкові обмеження для промисловості.

Читайте також:

Теги: нафта нафтопродукти Словаччина пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Главком» побував на місці масованого обстрілу у Вишневому та поспілкувався з місцевими мешканцями
«Чорнобиль – це квіточки, порівняно з цим». Мешканці Вишневого – про пережиту трагедію Тема тижня
9 липня, 18:49
Завод у Краснодарському краї неодноразово ставав ціллю українських дронів
Дрони вразили Ільський НПЗ – паливний хаб армії РФ на Кубані
10 липня, 05:15
Ціль розташована на відстані близько тисячі кілометрів від державного кордону України
Санкт-Петербург атакували дрони: горять два склади Wildberries
24 липня, 05:03
На заправках у низці регіонів РФ запровадили ліміти на відпуск пального
Росія закупила в Індії бензин, вироблений з власної нафти – FT
23 липня, 23:00
Енергооб'єкти на Керченському півострові вже неодноразово ставали ціллю подібних атак
Дрони атакували окупований Крим: у Керчі спалахнула пожежа
3 серпня, 05:00
У РФ після нічної атаки БПЛА масштабно палає нафтобаза на Ставропіллі
На Ставропіллі масштабно палає та вибухає атакована дронами нафтобаза
13 липня, 04:14
Пожежа спалахнула на вул. Віктора Некрасова
У центрі Києва спалахнула велика пожежа
15 липня, 16:02
У вогні опинилися склади та ключові логістичні вузли загарбників
Дрони вночі влаштували окупантам пекельну «бавовну» в Керчі
17 липня, 08:27
Росія втратила експорт пального після ударів України по НПЗ
Наслідки ударів України по НПЗ Росії відчули навіть у США
17 липня, 21:12

Економіка

Європі загрожує зима без газу: до чого тут Німеччина
Європі загрожує зима без газу: до чого тут Німеччина
Заморожені активи Росії. Ексчиновники ЄС і США запропонували новий механізм
Заморожені активи Росії. Ексчиновники ЄС і США запропонували новий механізм
Атаки в Чорному морі підняли світові ціни на продовольство – WSJ
Атаки в Чорному морі підняли світові ціни на продовольство – WSJ
Україна погодила зі США обмеження на удари в Чорному морі – Bloomberg
Україна погодила зі США обмеження на удари в Чорному морі – Bloomberg
Авіарегулятор виявив небезпечний дефект у літаках Boeing-737
Авіарегулятор виявив небезпечний дефект у літаках Boeing-737
Дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області Росії
Дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua