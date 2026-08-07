У Братиславі загорівся єдиний нафтопереробний завод Словаччини

На території підприємства Slovnaft через прорив резервуара загорівся мазут, місто затягнуло густим димом

У Братиславі на території нафтопереробного заводу Slovnaft вдень 7 серпня сталася пожежа після пошкодження одного з резервуарів із нафтопродуктами. Над підприємством здійнявся густий чорний дим, який було видно з різних районів словацької столиці та з прилеглої автомагістралі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видання Aktuality та компанію Slovnaft.

За словами речника Slovnaft Антона Молнара, інцидент стався незадовго після полудня.

«На території підприємства сталося пошкодження одного з резервуарів із нафтопродуктами, що призвело до займання речовини, яка в ньому зберігалася», – повідомив він.

На місце оперативно прибули пожежні підрозділи самого підприємства. Їм вдалося локалізувати пожежу, а згодом повністю її ліквідувати.

Речник компанії наголосив, що під час інциденту ніхто не постраждав, а загрози для мешканців навколишніх районів немає.

«Пожежники поступово взяли ситуацію під контроль. Безпосередньої загрози для навколишніх районів і мешканців немає», – зазначив Антон Молнар.

За інформацією пожежно-рятувальної служби, загорівся резервуар із мазутом. Основним завданням рятувальників було не допустити витоку палаючої речовини за межі ємності, адже це могло призвести до масштабнішої пожежі та небезпечного поширення вогню.

Причини пошкодження резервуара та виникнення пожежі наразі встановлюються. Компанія проводить внутрішню перевірку, а до з'ясування всіх обставин офіційних висновків щодо причин інциденту не оприлюднює.

Explosion and Fire at Slovakian Oil Refinery



- An explosion and fire occurred at the "Slovnaft" oil refinery in Bratislava, the capital of Slovakia.



- According to initial reports, the sound of the explosion was heard in buildings near the refinery, and after that, a fire broke… pic.twitter.com/QhWZsJjPOI — World Source News (@Worldsource24) — World Source News (@Worldsource24) August 7, 2026

Що відомо про найбільший нафтопереробний завод Словаччини

Slovnaft у Братиславі є найбільшим нафтопереробним підприємством Словаччини та єдиним нафтопереробним заводом країни. Він забезпечує значну частину внутрішнього ринку бензином, дизельним пальним, авіаційним паливом, мастильними матеріалами, бітумом та іншими нафтопродуктами. Підприємство також є одним із найбільших експортерів Словаччини: значну частину своєї продукції воно постачає до Чехії, Австрії, Угорщини та інших країн Центральної Європи.

Завод входить до складу угорської енергетичної групи MOL Group, яка є одним із провідних нафтогазових концернів Центральної та Східної Європи. Slovnaft має повний цикл переробки нафти – від її приймання та перероблення до виробництва готових палив і нафтохімічної продукції. Крім паливного виробництва, підприємство випускає пластмаси, полімери та іншу сировину для хімічної промисловості.

Slovnaft відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної безпеки Словаччини. Через підприємство проходить значна частина поставок пального для внутрішнього ринку, тому будь-які перебої в його роботі можуть впливати на логістику, транспортний сектор та забезпечення паливом країни. Після початку повномасштабної війни Росії проти України завод, як і інші підприємства групи MOL, поступово адаптував свої технології для збільшення частки неросійської нафти та диверсифікації постачання сировини.

Потужності Slovnaft дозволяють переробляти близько 5,5-6 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із найбільших нафтопереробних підприємств у регіоні Центральної Європи. На заводі працюють тисячі співробітників, а саме підприємство є одним із найбільших платників податків і роботодавців у Словаччині. Саме тому будь-які інциденти на його території, зокрема пожежі чи аварії, привертають значну увагу як словацької влади, так і енергетичного сектору регіону.

Нагадаємо, рекордне обміління Дунаю поставило під загрозу роботу єдиної атомної електростанції Угорщини «Пакш», через що країна може зіткнутися з енергетичною кризою вже найближчими днями. Прем'єр-міністр Петер Мадяр закликав великих споживачів добровільно скоротити використання електроенергії та попередив, що за потреби уряд може запровадити обов'язкові обмеження для промисловості.