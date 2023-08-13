Ракетна атака по Покровську: у лікарні помер рятувальник ДСНС

Від отриманих поранень під час ракетного удару по Покровську 7 серпня у лікарні помер Віталій Кінц

Кількість жертв внаслідок масштабного обстрілу Покровська 7 серпня знову зросла. Начальник 9-го пожежно-рятувального загону Донецької області помер у лікарні. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

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13 серпня вночі у Дніпровській клінічній лікарні ім. Мечнікова зупинилося серце начальника 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області - полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца. Поранення він отримав під час ліквідації наслідків обстрілу Покровська.

«Від результатів повторного обстрілу Віталій Кінц зазнав важких поранень. Лікарі намагалися врятувати його життя, проте цієї ночі він помер», - інформує офіційне повідомлення.

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Нагадаємо, увечері 7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу «Іскандер» по місту Покровськ Донецької області, влучивши по житловій багатоповерхівці, а потім – по рятувальниках і правоохоронцях, які прибули на місце події. Унаслідок атаки було відомо про сімох загиблих. Кількість травмованих унаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області зросла до 31.

ДСНС опублікувала фото наслідків терористичного удару росіян.

Як відомо, у Покровську на Донеччині поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі». Він прибув на місце ракетного удару росіян, щоб рятувати людей.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.