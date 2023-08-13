Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетна атака по Покровську: у лікарні помер рятувальник ДСНС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ракетна атака по Покровську: у лікарні помер рятувальник ДСНС
Помер Віталій Кінц, який отримав поранення у Покровську
фото з відкритих джерел

Від отриманих поранень під час ракетного удару по Покровську 7 серпня у лікарні помер Віталій Кінц

Кількість жертв внаслідок масштабного обстрілу Покровська 7 серпня знову зросла. Начальник 9-го пожежно-рятувального загону Донецької області помер у лікарні. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

13 серпня вночі у Дніпровській клінічній лікарні ім. Мечнікова зупинилося серце начальника 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області - полковника служби цивільного захисту Віталія Кінца. Поранення він отримав під час ліквідації наслідків обстрілу Покровська.

Ракетна атака по Покровську: у лікарні помер рятувальник ДСНС фото 1

«Від результатів повторного обстрілу Віталій Кінц зазнав важких поранень. Лікарі намагалися врятувати його життя, проте цієї ночі він помер», - інформує офіційне повідомлення.

Нагадаємо, увечері 7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу «Іскандер» по місту Покровськ Донецької області, влучивши по житловій багатоповерхівці, а потім – по рятувальниках і правоохоронцях, які прибули на місце події. Унаслідок атаки було відомо про сімох загиблих. Кількість травмованих унаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області зросла до 31. 

ДСНС опублікувала фото наслідків терористичного удару росіян.

Як відомо, у Покровську на Донеччині поранений правоохоронець Володимир, герой фільму «20 днів у Маріуполі». Він прибув на місце ракетного удару росіян, щоб рятувати людей.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти армія інфраструктура населення поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дії ЗСУ на південному і бахмутському напрямку є системною роботою на широкому фронті
Контратаки росіян. Чому вони ще не побігли і не розвалилися?
13 липня, 13:20
Росіяни розглядають зруйнований Маріуполь як новий курорт біля моря
Росіяни масово скуповують житло в Маріуполі і вважають його «новою здравницею»
18 липня, 00:56
На окупованих територіях медики можуть отримувати і українську, і російську зарплату. Голова НСЗУ пояснила, чому не можна їх засуджувати
Глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків
18 липня, 10:53
«За Одесу обовʼязково буде відповідь»: Зеленський відреагував на обстріл міста
«За Одесу обовʼязково буде відповідь»: Зеленський відреагував на обстріл міста
23 липня, 10:12
На Старокримському полігоні вибухи і пожежа
Вибухи на кримському полігоні: окупанти евакуюють населення
19 липня, 07:39
На Таврійському напрямку ЗСУ завдали нищівних втрат противнику
На Таврійському напрямку ЗСУ завдали нищівних втрат противнику
6 серпня, 22:58
Про наслідки атаки поки невідомо
У Кривому Розі прогриміли потужні вибухи
31 липня, 09:15
Після вибухів у неба здіймається хмара диму
В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи
2 серпня, 10:43
Щоб приховати реальну кількість втрат, росіяни заносять поранених окупантів через чорний хід будівлі
У цивільну лікарню в Мелітополі доставлені десятки поранених окупантів 
Сьогодні, 03:57

Події в Україні

Війська РФ вдарили по Херсонщині: є загиблі, серед них дитина
Війська РФ вдарили по Херсонщині: є загиблі, серед них дитина
Банкова пояснила, що означає повна перемога України
Банкова пояснила, що означає повна перемога України
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
Ракетна атака по Покровську: у лікарні помер рятувальник ДСНС
Ракетна атака по Покровську: у лікарні помер рятувальник ДСНС
«Не просто так перекривають рух»: Ігнат прокоментував вибухи біля Кримського мосту
«Не просто так перекривають рух»: Ігнат прокоментував вибухи біля Кримського мосту
ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий
ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
16K
ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
15K
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
11K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9142
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи
9138
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту