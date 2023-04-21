Голова Слов’янська обурений тим, що мешканці відмовляються евакуюватися, бо чекають на контраступ

У Слов’янську, у якому до повномасштабної війни мешкало 100 тис. жителів, тепер перебуває приблизно 50 тис. людей

Мешканці Слов’янська на Донеччині стають обережнішими, проте не залишають місто. Хоч евакуація не зупинялася, з посиленням обстрілів немає збільшення кількості охочих виїхати. Про це розповів мер Слов’янська Вадим Лях в інтервʼю «Главкому».

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«Ми можемо організувати, скільки буде потрібно рейсів. От в понеділок виїхало 16 людей, у вівторок – десять, в середу – вісім, тобто з посиленням обстрілів немає збільшення кількості охочих виїхати. Можливо, добираються власним автотранспортом. Хоча в першу хвилю евакуації тільки організовано виїжджало по декілька тисяч на добу», – зауважив керівник Словʼянська.

Найменша кількість жителів була 20 тис. з колись стотисячного міста, потім 30 тис. повернулося – стало 50 тис. Лях зауважив, що ті, хто повернувся, не хочуть виїжджати знову і поки чекають. Можливо, на них впливають численні розмови про український контрнаступ, який от-от почнеться.

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«Це – воєнна операція, яка може бути сьогодні, а може й не сьогодні. Чекати на неї не потрібно, а треба виїхати. Якщо ж все успішно відбудеться та ворога відкинуть, як це було на Харківському напрямку, всі знову повернуться і у нас знову буде більш-менш спокійне життя», – зазначив голова Слов’янська.

Влітку минулого року мешканців також закликали людей виїжджати, бо зима обіцяла бути надважкою. Люди виїхали, але повернулися, на відміну від деяких інших прифронтових міст. Проте коли окупанти залишили Харківську область, Святогірськ та Лиман, в опалювальний сезон у Словʼянську стало можливим постачання газу. Зиму мешканці провели вдома, а зараз адміністрація просить людей покинути місто.

«Якщо для людини, яка має двох-трьох дітей, не є достатнім стимулом виїхати приклад, коли тільки-но загинула дитина і мати пережила свого сина, то що може зробити військова адміністрація? Наш ресурс – роз’яснити, куди люди поїдуть, що отримають в потягу по дві тисячі на людину, потім ще отримають гроші та гуманітарну допомогу, коли оформляться як внутрішньо переміщені особи. Так, житло, де вони будуть жити, – не їхня квартира, але все-таки вони з дитиною будуть у безпечному місці. Це ж не на все життя, а на місяць-два-три. Альтернатива – лишатися в місті і очікувати прильоту. Коли все було добре, я ж не закликав всіх виїжджати. Але прикро: якщо людина цього не розуміє, їй ніхто не зможе надати поштовх», – зауважив Лях.

Зараз за державними програмами охочих евакуюють до Житомирської області. Але є й інші напрямки, де діють волонтери: наприклад, в Києві дають можливість розміститися багатодітним сім’ям, якщо є бажання прямувати за кордон – то були напрямки до Чехії, наразі є можливість виїхати до Польщі.

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Нагадаємо, що керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут. Також голова Слов’янська поставив діагноз жителям міст, які досі ждуть Росії.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Окупанти спрямували по місту вісім ракет С-300. Серед жертв – дворічна дитина. Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

Як відомо, у Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені.