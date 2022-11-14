Головне за ніч: якою буде війна взимку та нова ціль Путіна в Україні

ЗСУ і далі будуть тиснути на ворога

Українські військові значно краще підготовлені до війни взимку, а отже матимуть перевагу над рашистами

«Главком» зібрав головні новини ночі 14 листопада. Американський генерал Бен Ходжес прогнозує нові успіхи ЗСУ на фронті, а Володимир Путін визначив нову мету для російських окупантів на війні в Україні.

Vodafonе відновив роботу мережі у Херсоні

У визволеному від окупантів Херсоні відновлено роботу мобільного оператора Vodafonе.

На відновлення українського зв'язку у місті спеціалістам знадобилося менше 18 годин.

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«Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже «нову» мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність», – йдеться у повідомленні пресслужби оператора.

Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова

Ввечері, 13 листопада, російські окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо – промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, напередодні у Харкові місцеві повідомили про серію вибухів. У місті була оголошена повітряна тривога. За інформацією Telegram-каналів на місці прильоту сталася пожежа.

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Ізраїль атакував військовий аеродром у Сирії, який використовувала РФ

Ізраїль завдав ракетного удару по великій сирійській авіабазі Шайрат, яку використовували іранські та російські військові. Про це повідомляє Reuters з посиланням на медіа Сирії.

Сирійське державне інформагентство SANA повідомило, що в результаті ракетного удару по аеродрому в Шайраті двоє військовослужбовців загинули і троє отримали поранення.

За даними джерел Reuters, атакована авіабаза нещодавно використовувалася ВВС Ірану. Крім того, Росія, яка зберігає значну військову присутність у Сирії, розмістила війська поряд з авіабазою Шайрат, і за останні три роки військові РФ значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків.

Військове джерело, не уповноважене робити публічні заяви, повідомило Reuters, що удари були завдані по злітно-посадковій смузі.

Сирійський центр з прав людини (SOHR) написав, що ізраїльські літаки випустили по базі Шайрат чотири ракети з повітряного простору Лівану.

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Чи буде затишшя на фронті взимку

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що взимку не варто чекати затишшя на фронті. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За словами генерала, якщо ЗСУ і далі будуть тиснути на ворога, тоді він не зможе перегрупуватися та навчити новомобілізованих.

«Звичайно буде складно. Погода завжди матиме свої наслідки, грунт буде складніший, поки не замерзне, видимість буде гірша для дронів. Але українські солдати будуть гарно споряджені», – сказав він.

Ходжес назвав службу у таких умовах перевіркою дисциплінованості солдатів.

«Мені здається, що українські солдати будуть в значно кращому становищі, за їхніми плечима ціла країна, а росіяни тут є окупанти. Тому в них буде менша підтримка», – додав він.

Крім того, генерал нагадав, що країни-партнери вже пообіцяли надати зимову форму та намети Збройним силам України.

Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині

Російський диктатор Володимир Путін визначив нову мету для російських окупантів на фронті в Україні. Наразі у його планах захопити Донецьку область. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків Інституту, Путін підвищив командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна в обов'язках, дозволивши вийти з Херсона за умови, що він захопить усю Донецьку область.

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Зазначається, що таке рішення диктатора пояснюється зростанням інтенсивності російських наступальних операцій спочатку в районі Бахмута, а потім в районі Вугледару.

Фахівці вважають, що російські наступальні операції в Донецькій області активізуватимуться найближчими тижнями в міру прибуття додаткових мобілізованих військовослужбовців разом із силами, виведеними із західної частини Херсона.

«Українські сили в цьому районі опиняться під сильним тиском, і Києву, швидше за все, доведеться перенаправляти війська для захисту від цих відновлених російських наступальних операцій», – зазначають експерти.

Салліван радив Зеленському задуматися про «реалістичні умови» для переговорів з РФ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Йшлося, зокрема, про заявлений Україною курс на деокупацію захопленого Росією у 2014 році Криму.

«Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ має як мінімум здаватися відкритим для рішення шляхом переговорів. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському… Два європейські дипломати, поінформовані про дискусії, заявили, що пан Салліван рекомендував команді пана Зеленського почати думати про «реалістичні вимоги» та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму, який був анексований у 2014 році», – сказано в публікації.

Представники адміністрації, включаючи Саллівана, продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тисне на Київ щодо дипломатичного курсу, практика, яка бентежить союзників США по НАТО.

Українська влада наразі не реагувала на це повідомлення The Wall Street Journal.

Додамо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.