Міноборони розробляє протимінне взуття для саперів (фото)

Протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв

Міністерство оборони розробляє спеціальне взуття для саперів, яке дозволить зменшити ризик травмування ніг під час розмінувань. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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«Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку», – наголосив Віталій Половенко, заступник міністра оборони.

Зазначається, що за попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

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Наразі Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування.

«Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразка таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ», – додав Половенко.

Раніше повідомлялося, що у гуманітарному розмінуванні території України допомагатиме штучний інтелект – це стане можливим завдяки співпраці Міністерства економіки та американської компанії Palantir.

Зазначається, що платформа ШІ працюватиме з великими базами даних, сформованими усіма учасниками процесу розмінування – від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств і відомств до операторів протимінної діяльності. Бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.