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У Києві оголошено чергову повітряну тривогу, пролунали вибухи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві оголошено чергову повітряну тривогу, пролунали вибухи
фото: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

У Києві та низці областей України вранці 29 серпня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих безпілотників.  

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.  

Близько 8.09 у столиці прогриміли вибухи. За інформацією Київської міської військової адміністрації, працює ППО. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1648-й день повномасштабної війни

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Теги: тривога населення

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