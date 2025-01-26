У Часовому Яру проти ЗСУ воюють колишні «вагнерівці»

Штурми тривають щодня

У боях за Часів Яр помітили бійців російського підрозділу «Ахмат», у складі якого воюють, зокрема, колишні бійці приватної військової компанії «Вагнер». Про це в етері телемаратону розповів речник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

За його словами, колишні «вагнерівці» зараз воюють у складі «Ахмату», або ж ДШРГ «Русич». Також у боях за Часів Яр бере участь російська 98 повітряно-десантна дивізія.

За словами Полухіна, це військові, які «пройшли інтенсивну підготовку та готові до боїв як у міській місцевості, так і в полях».

Речник 24 ОМБр також додав, що наразі ситуація в Часовому Яру вкрай складна, оскільки російські військові щодня штурмують українські позиції, застосовуючи тактику наступу малими групами.

Нагадаємо, загрози оточенню українських військ у районі Великої Новосілки немає. Бої за населений пункт тривають.

Нагадаємо, що відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 5 км. Станом на зараз росіяни вже доходять до населеного пункту Удачне Донецької області.

До слова, триває 1068-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.