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Звільнений з полону захисник вперше за довгий час побачив свого сина: зворушливе відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Звільнений з полону захисник вперше за довгий час побачив свого сина: зворушливе відео
Звільнений з полону воїн побачив свого сина
фото: скриншот з відео

Сьогодні відбувся обмін полоненими між РФ та Україною

Звільнений з російського полону прикордонник вперше за довгий час побачив свого сина під час відеодзвінка. Захисник зізнався, що спершу навіть не впізнав хлопчика. Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба, передає «Главком».

«Синулька, покажись мені. Боже, синулька, як ти виріс. Я тебе не впізнав. Боже, люди, я сина не впізнав», – сказав захисник.

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Нагадаємо, Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців. Особливість цього повернення полягає в тому, що майже всі звільнені потрапили в полон у 2022 році.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

Зауважимо, попередній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 5 червня. Тоді додому повернулися 185 захисників та один цивільний.

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Теги: Держприкордонслужба полон обмін полоненими

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