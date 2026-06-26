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Обмін полоненими: скільки бійців «Азова» повернулися додому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обмін полоненими: скільки бійців «Азова» повернулися додому
Серед звільнених полонених є один «азовець», який обороняв Маріуполь
фото: Denys Prokopenko/Telegram

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією

Серед 160 українських захисників, яких сьогодні звільнили з російського полону, 16 належать до підрозділів корпусу «Азов» і один «азовець», який обороняв Маріуполь. Про це повідомив командир першого корпусу Нацгвардії «Азов» Денис Редіс Прокопенко, передає «Главком».

«Я не втомлюсь нагадувати, що якщо всі залучені в процес обмінів не почнуть шукати нові підходи до повернення азовців, цей процес, за такої кількості обміняних, може розтягнутись на десятиліття. Цього часу в «азовців» немає. Вони гинуть в полоні від катувань. Щодня втрачають здоров'я від відсутності належного харчування та медичної допомоги. А стан людської психіки після стількох років в російських тюрмах уявити можуть лише ті, хто сам пробув там тривалий час», – йдеться у повідомленні.

Прокопенко наголосив, що понад 600 «азовців» понад чотири роки перебувають в полоні. «Ми успішно знаходимо та застосовуємо все нові й нові рішення, які змінюють ситуацію на полі бою на нашу користь. Вже дуже давно настав час почати робити це і з питанням обмінів військовополонених бригади «Азов». Ці люди врятували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Чи віддячить їм за це Україна, врятувавши їх?», – додав він.

Нагадаємо, Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців. Особливість цього повернення полягає в тому, що майже всі звільнені потрапили в полон у 2022 році.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених є 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

До слова, звільнений з російського полону прикордонник вперше за довгий час побачив свого сина під час відеодзвінка. Захисник зізнався, що спершу навіть не впізнав хлопчика.

Зауважимо, попередній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 5 червня. Тоді додому повернулися 185 захисників та один цивільний.

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Теги: Азов обмін полоненими

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