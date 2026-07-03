Вбивство літньої жінки у Бучі: до суду скеровано справу проти двох десантників РФ

Намагаючись врятуватися від окупантів, жінка забігла до будинку, однак одна з куль пробила вхідні двері та смертельно поранила її

В Україні до суду скерували обвинувальний акт щодо двох російських десантників, які брали участь в окупації Київщини у березні 2022 року і які в Бучі безпідставно застрелили 69-річну місцеву мешканку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що до скоєння воєнного злочину причетні Віталій Машков та Костянтин Мєдвєдєв, які проходили службу у складі 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ.

У березні 2022 року, коли в Бучу тимчасово зайшли російські війська, десантники патрулювали вулиці населеного пункту, контролюючи пересування місцевих жителів.

«Під час патрулювання вулиці Склозаводської вони помітили 69-річну місцеву жительку, яка поверталася додому з водою. Російські військові без будь-яких законних підстав відкрили по ній вогонь з автоматичної стрілецької зброї. Намагаючись врятуватися від окупантів, жінка забігла до житлового будинку, однак одна з куль пробила вхідні двері та смертельно поранила жінку», – зазначають в поліції.

Слідчі зібрали доказову базу в цій справі. Обвинувальний акт передали до суду. За порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, окупантам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 31 березня 2022 року Бучу на Київщині було звільнено від російських окупантів після 33 днів окупації, які пережила вся Бучанська громада. Першими удар ворога прийняли села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб’янка та Мироцьке. Громада пройшла через тяжкі випробування, ставши символом воєнних злочинів Росії. «Главком» згадував ці події та розповідав, як усе відбувалося.

Раніше було ідентифікувано російського військового, який під час окупації Бучі на Київщині у березні 2022 року застрелив 70-річного місцевого жителя, коли той вийшов з укриття нагодувати собаку.

Також повідомлялося, що російського офіцера Юрія Кіма судитимуть за розстріл 17 мирних жителів під час окупації Бучі, частину тіл яких окупанти намагалися спалити. Слідчі встановили, що підрозділ 234-го десантно-штурмового полку РФ під керівництвом 28-річного командира взводу контролював окремі райони Бучі у березні 2022 року. Окупанти вривалися до приватних будинків, виганяли людей на вулицю та розстрілювали їх біля власних домівок.