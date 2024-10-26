Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Конфіскація у керівників МСЕК незаконно нажитого: НАЗК дало роз’яснення

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Конфіскація у керівників МСЕК незаконно нажитого: НАЗК дало роз’яснення
Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагаченні
фото: ДБР

НАЗК може покарати керівників МСЕК лише за недостовірне декларування

 

Національне агентство з питань запобігання корупції дало роз’яснення щодо конфіскації незаконно набутих коштів у керівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Як пояснили у відомстві, НАЗК може покарати керівників МСЕК лише за недостовірне декларування.

«Слід нагадати, що Голови та члени МСЕК стали декларантами з жовтня 2023 року, коли було внесено зміни до ЗУ «Про запобігання корупції». Тобто раніше вони не подавали декларації та не перевірялись НАЗК.

Стосовно посадовців МСЕК та низки інших категорій декларантів НАЗК може ініціювати питання щодо притягнення їх до відповідальності за недостовірне декларування та інші порушення антикорупційного законодавства.

Разом з тим безпосередньо НАЗК в межах своїх повноважень не може складати документи, які стали б підставою для конфіскації судом коштів чи активів у вказаної категорії осіб, однак відповідні повноваження є у інших органів та для цього існують інші процедури», – ідеться у роз’ясненні.

Як повідомили у НАЗК, щоб посадовців МСЕК можна було притягнути до відповідальності за незаконне збагачення чи конфіскувати за спеціальною процедурою цивільної конфіскації необгрунтовані активи, треба внести зміни до Кримінального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України.

«НАЗК цього тижня вже почало готувати проект змін до цих кодексів на виконання нещодавнього рішення РНБО», – запевнили у відомстві.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

Читайте також:

Теги: документи НАЗК корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Контроль над Вугледаром спричинить покращення логістики противника, якщо він забезпечить роботу залізниці через Волноваху»
Битва за Вугледар. Огляд ситуації на фронті
2 жовтня, 12:14
Українським біженцям треба подбати про автомобільні номери у Німеччині
Час українських номерів минув: Німеччина вводить нові правила для біженців із авто
30 вересня, 09:53
Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» матиме нові ціни
З 7 жовтня в Україні підвищиться вартість оформлення документів
6 жовтня, 20:51
Юрій Погуляйко доручив перевірити всі рішення МСЕК і ВЛК в області
Корупційний скандал із головою МСЕК: у одній з областей вдалися до рішучих дій
5 жовтня, 21:00
Користувачі соцмереж жартують на тему корупції
У мережі з'явився новий тренд. Як українці пародіюють сім'ю корупціонерів із Хмельниччини
7 жовтня, 20:45
На концерті Океану Ельзи ТЦК перевіряв чоловіків
Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштував рейд по затриманні чоловіків
11 жовтня, 23:53
Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро під час перевірки військово-облікових даних у 48-річного чоловіка
Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»
14 жовтня, 19:57
Федієнко відповів на звинувачення у корупції від Безуглої
Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося
16 жовтня, 10:45
«Це сигнал для людей, що потрібно виїздити», – сказав Синєгубов
Розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку: влада звернулася до місцевого населення
17 жовтня, 18:10

Події в Україні

Конфіскація у керівників МСЕК незаконно нажитого: НАЗК дало роз’яснення
Конфіскація у керівників МСЕК незаконно нажитого: НАЗК дало роз’яснення
Смертельна ДТП на Донеччині: маршрутка зіткнулася із вантажівкою
Смертельна ДТП на Донеччині: маршрутка зіткнулася із вантажівкою
Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР
Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР
З-під завалів у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до п’яти
З-під завалів у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до п’яти
Білорусь готує військові навчання з Росією. Прикордонники оцінили загрозу
Білорусь готує військові навчання з Росією. Прикордонники оцінили загрозу
Комбат 3-ї штурмової бригади пояснив, чого Україні варто навчитися в Ізраїлю
Комбат 3-ї штурмової бригади пояснив, чого Україні варто навчитися в Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2024
22K
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
22K
Литва натякнула генсеку ООН, що треба зробити після гостин у Росії
8748
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
6420
Тисяча від Зеленського: народна депутатка розповіла, звідки візьмуть гроші на виплати
4220
Італія хоче провести «шокову терапію» задля підвищення народжуваності у країні

Новини

Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 05:13
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
Вчора, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua