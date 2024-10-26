Конфіскація у керівників МСЕК незаконно нажитого: НАЗК дало роз’яснення

Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагаченні

НАЗК може покарати керівників МСЕК лише за недостовірне декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції дало роз’яснення щодо конфіскації незаконно набутих коштів у керівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Як пояснили у відомстві, НАЗК може покарати керівників МСЕК лише за недостовірне декларування.

«Слід нагадати, що Голови та члени МСЕК стали декларантами з жовтня 2023 року, коли було внесено зміни до ЗУ «Про запобігання корупції». Тобто раніше вони не подавали декларації та не перевірялись НАЗК.

Стосовно посадовців МСЕК та низки інших категорій декларантів НАЗК може ініціювати питання щодо притягнення їх до відповідальності за недостовірне декларування та інші порушення антикорупційного законодавства.

Разом з тим безпосередньо НАЗК в межах своїх повноважень не може складати документи, які стали б підставою для конфіскації судом коштів чи активів у вказаної категорії осіб, однак відповідні повноваження є у інших органів та для цього існують інші процедури», – ідеться у роз’ясненні.

Як повідомили у НАЗК, щоб посадовців МСЕК можна було притягнути до відповідальності за незаконне збагачення чи конфіскувати за спеціальною процедурою цивільної конфіскації необгрунтовані активи, треба внести зміни до Кримінального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України.

«НАЗК цього тижня вже почало готувати проект змін до цих кодексів на виконання нещодавнього рішення РНБО», – запевнили у відомстві.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.