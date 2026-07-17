Росіяни скинули п'ять КАБів на Суми: пошкоджено центр міста

Два авіаудари припали на центральну частину Сум

Наразі всі екстрені служби продовжують обстеження місць ударів. Інформація про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється

У ніч на 17 липня російські війська вдруге менш ніж за шість годин завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах. Попередньо, окупанти скинули на місто п'ять КАБів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За його словами, зафіксовано п'ять влучань по території міста. «Попередньо, зафіксовано п'ять ударів КАБ. Від попереднього удару КАБ по околиці Сум минуло менше шести годин», – повідомив Григоров.

Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах міста. Два авіаудари припали на центральну частину Сум.

В одному з епіцентрів удару пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю, а вибуховою хвилею вибито сотні вікон у навколишніх будинках. Як повідомляє «Суспільне», серед пошкоджених об'єктів також приміщення Сумської обласної наукової бібліотеки.

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Наразі всі екстрені служби продовжують обстеження місць ударів. Інформація про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 15 липня російські терористи завдали шести ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше семеро дістали поранення