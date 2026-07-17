Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни скинули п'ять КАБів на Суми: пошкоджено центр міста

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни скинули п'ять КАБів на Суми: пошкоджено центр міста
Два авіаудари припали на центральну частину Сум
фото: Суспільне

Наразі всі екстрені служби продовжують обстеження місць ударів. Інформація про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється

У ніч на 17 липня російські війська вдруге менш ніж за шість годин завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах. Попередньо, окупанти скинули на місто п'ять КАБів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За його словами, зафіксовано п'ять влучань по території міста. «Попередньо, зафіксовано п'ять ударів КАБ. Від попереднього удару КАБ по околиці Сум минуло менше шести годин», – повідомив Григоров.

Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах міста. Два авіаудари припали на центральну частину Сум.

В одному з епіцентрів удару пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю, а вибуховою хвилею вибито сотні вікон у навколишніх будинках. Як повідомляє «Суспільне», серед пошкоджених об'єктів також приміщення Сумської обласної наукової бібліотеки.

8 фото
На весь екран

Наразі всі екстрені служби продовжують обстеження місць ударів. Інформація про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 15 липня російські терористи завдали шести ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше семеро дістали поранення

Читайте також:

Теги: Суми обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Лавренюк перебувала в укритті під час обстрілу столиці
Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото)
Вчора, 15:54
Окупанти цієї ночі атакували країну ракетами та дронами
Нічна атака РФ пошкодила енергооб'єкти на Вінниччині
Вчора, 11:53
Дівчинка провела ніч в укритті через російський обстріл
Шестирічна дівчинка розчулила українців піснею під час атаки на Київ (відео)
4 липня, 11:35
Пляма нафтопродуктів поширилася по поверхні Кирилівського озера після того, як забруднення потрапило у річку Сирець у місці її впадіння у водойму 
Внаслідок обстрілу Києва на озерах Опечень стався витік нафтопродуктів (фото)
2 липня, 15:21
Пошкоджений будинок у Києві внаслідок атаки 2 липня 2026 року
Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали енергооб’єкти ДТЕК: деталі
2 липня, 12:43
Ось так в місті організовують підвезення води
У сумському «Міськводоканалі» розповіли як забезпечують містян водою
2 липня, 11:48
На місцях влучань працюють правоохоронці, які фіксують наслідки ударів
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу 2 липня: адреси
2 липня, 10:06
Росіяни знищили садибу Михайла Миклашевського
Росіяни вгатили по історичній садибі Запорізького краю (фото)
22 червня, 15:33
Ольга Сумська зізналася, що тримає її у Києві
«Страшний час». Ольга Сумська пригадала удар по Лук’янівці та розповіла про життя в Києві
18 червня, 14:52

Події в Україні

Втрати ворога станом на 17 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 17 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росіяни скинули п'ять КАБів на Суми: пошкоджено центр міста
Росіяни скинули п'ять КАБів на Суми: пошкоджено центр міста
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
Ізмаїлу загрожує підтоплення: Кабмін виділив кошти на дамбу
Ізмаїлу загрожує підтоплення: Кабмін виділив кошти на дамбу
Одеса під ударом, танкери РФ знищено, пшениця дорожчає: головне за ніч 17 липня
Одеса під ударом, танкери РФ знищено, пшениця дорожчає: головне за ніч 17 липня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua