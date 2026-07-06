Яке релігійне свято відзначається 7 липня 2026: традиції та молитва

Свята 7 липня в церковному календарі – День пам'яті преподобних Іова та Феодосія Манявських

7 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських – засновників Манявського скиту, відомого як Український Афон. Це свято присвячене духовному наставництву, молитовному подвигу та відновленню православної традиції на українській землі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобних Іова та Феодосія Манявських

Преподобний Іов (в миру Іван) народився в Тисмениці на Прикарпатті в заможній родині. Освіту здобув у монастирській школі в Уневі та Острозькій академії, де спочатку викладав. Проте духовний заклик виявився сильнішим за вчительське покликання – і він вирушив на Святу Гору Афон, де прийняв чернечий постриг з ім'ям Єзекіїль.

1598 року він повернувся на рідне Прикарпаття, щоб зміцнювати православну віру після укладення Брестської унії. Відродив чернече життя в Уневі, Дермані та Угорниці, а згодом прийняв велику схиму з ім'ям Іов.

1606 року Іов оселився під Карпатами, поблизу Краснополя – за переказом, «в кущі під смереками». Поступово навколо нього зібралося братство, до якого приєднався і його племінник Феодосій. Саме Феодосій став першим ігуменом заснованого ними Манявського скиту – одного з найвідоміших монастирів, який в народі прозвали Українським Афоном. Іов благословив племінника бути пастирем і наставником обителі, сам залишаючись поруч і підтримуючи його.

Разом вони заклали традицію суворого чернечого уставу та прославили Манявський скит на всю Україну. Цього ж дня церква вшановує пам'ять мучеників Перегрина, Лукіана та інших, а також священномученика Євангела, єпископа Томського.

Молитва дня

До преподобних Іова та Феодосія звертаються з молитвами про духовне наставництво, мудрість у важких рішеннях і захист рідної землі.

О, преподобні і всеблаженні отці і вчителі наші, Іове і Феодосію! Згляньтеся на нас, грішних, і не відкиньте молитов наших. Навчіть нас ходити шляхом істинним, даруйте мудрість у важких життєвих випробуваннях та вимоліть у Господа Бога нашої землі мир і перемогу. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Хомин, на честь преподобного Фоми, пам'ять якого також звершується 7 липня. За традицією наші предки йшли в поле із серпом, перев'язаним рушником, – жати перший сніп. Зжатий сніп зав'язували тим самим рушником, несли освячувати до церкви, а потім ставили на покуті в хаті. Символом дня вважається дуб: до нього ходили, щоб «зарядитися» силою і здоров'ям, а будинки прикрашали вінками з дубового листя – для захисту від нечистої сили.

Велика роса вранці – до ясної погоди та щедрого врожаю.

Трава пахне особливо сильно – незабаром дощ.

Павуки активно плетуть павутину з ранку – день буде спекотним.

Дощ цього дня – ознака сирого липня і поганого врожаю.

Що не можна робити

За народними віруваннями, 7 липня не варто давати гроші в борг – вірили, що позичене повернеться важко. Не радили прати, щоб не накликати злиднів. Уникали відмовляти в допомозі нужденним та не носили прикраси – вважалося, що це може привернути неприємності.