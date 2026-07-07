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Питання України розділило лідерів Чехії напередодні саміту НАТО

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Питання України розділило лідерів Чехії напередодні саміту НАТО
Через розбіжності щодо України лідери Чехії вирушать на саміт НАТО окремими літаками
фото: REUTERS/Eva Korinkova

Два урядові борти та дві різні делегації: лідери Чехії так і не дійшли компромісу перед доленосною зустріччю в Туреччині

Політична напруга у верхніх ешелонах влади Чехії досягла апогею напередодні найважливішої міжнародної події. Так, президент країни Петр Павел та нещодавно призначений прем'єр-міністр Андрей Бабіш вирушають на липневий саміт НАТО в Анкарі окремими літаками та на чолі двох різних делегацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Radio Prague International.

Відомо, що саміт НАТО відбудеться 7-8 липня у столиці Туреччини Анкарі, де лідери країн-членів обговорять питання безпеки, зміцнення східного флангу Альянсу, а також підтримку України та подальше стримування російської агресії.

От тільки питання участі Петра Павела в саміті НАТО останніми тижнями стало предметом гострої політичної суперечки. Ще б пак, за інформацією чеських журналістів, Андрей Бабіш до останнього намагався переконати президента відмовитися від поїздки. Проте Петр Павел, колишній високопоставлений генерал НАТО, який послідовно та непохитно підтримує євроатлантичну інтеграцію та захист демократичних цінностей, проявив жорстку позицію.

Він чітко дав зрозуміти, що не дозволить політичним опонентам нівелювати міжнародний авторитет Чехії і навіть подав позов проти кабінету Бабіша до Конституційного суду Чехії.

«Участь у саміті Альянсу є моїм конституційним та професійним обов'язком», – категорично заявив Петр Павел.

В результаті суд ухвалив історичне рішення на користь глави держави, зобов'язавши виконавчу владу забезпечити повноцінну участь Павела в євроатлантичному заході.

Втім, намагаючись уникнути міжнародного скандалу, Петр Павел навіть пропонував очільнику уряду дипломатичний вихід із ситуації, який би продемонстрував єдність країни назовні.

«Я запропонував Бабішу компроміс: той обере одну з двох зустрічей на найвищому рівні на саміті, а в іншій я б узяв участь сам», – ділився деталями перемовин чеський президент.

Проте компромісу досягти так і не вдалося. Чеський уряд ультимативно вирішив, що саме Андрей Бабіш очолить головну державну делегацію. Прем'єр планує одноосібно представляти Прагу на двох ключових подіях саміту – неформальній вечері лідерів 7 липня та офіційному засіданні Північноатлантичної ради, що відбудеться наступного дня. Натомість окрема програма для президента Павела на момент початку візиту все ще залишається не оприлюдненою.

Логістичне вирішення цього конфлікту виглядає максимально красномовно. Так, стало відомо, що лідери Чехії навіть перебуватимуть в повітрі окремо.

Зранку 7 липня з військового аеропорту «Прага-Кбелі» піднімуться два урядові борти. Першою до Туреччини вирушить делегація на чолі з Андреєм Бабішем. Буквально за короткий проміжок часу після цього з тієї ж злітної смуги іншим літаком у небо підніметься і президент Петр Павел.

Зазначимо, що Чехія залишається одним із найактивніших партнерів України в Європі. Прага послідовно підтримує Київ військовою допомогою, бере участь у міжнародній «снарядній ініціативі» та виступає за продовження підтримки України до повної перемоги над російською агресією. Попри внутрішні політичні суперечки, участь одразу двох найвищих посадовців Чехії у саміті свідчить про важливість рішень, які ухвалюватимуть союзники в Анкарі щодо майбутньої безпеки Європи.

До слова, Чехія залишається одним із найпопулярніших напрямків для українських емігрантів, однак життя там має не лише переваги, а й чимало викликів. Українка, яка мешкає в країні, розповіла, чому високі витрати, бюрократія та інші повсякденні труднощі можуть відчутно вдарити по сімейному бюджету.

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Теги: НАТО Чехія Петр Павел військова допомога

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