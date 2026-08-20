Українкам треба за кордоном показувати «Резерв+»? Єврокомісія готує роз’яснення нових правил

У деяких країнах ЄС у жінок уже просили показати «Резерв+» під час оформлення захисту

Єврокомісія готує для країн ЄС додаткові роз’яснення щодо нових правил надання тимчасового захисту українцям. Причиною стали випадки, коли в окремих країнах Євросоюзу під час оформлення документів у українських жінок просили показати дані з «Резерв+». Про це повідомляє «Радіо Свобода» , посилаючись на коментар речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта, пише «Главком».

Речник заявив, що оновлені правила стосуються всіх заявників незалежно від статі. Тобто в документі немає окремих вимог лише для чоловіків або лише для жінок.

«Рішення Ради ЄС не розрізняє чоловіка та жінку у заявці. Йдеться про військову службу або колишню військову службу. Тож немає жодної різниці між чоловіками та жінками», – пояснив Ламмерт. Водночас це не означає, що всі українки за кордоном тепер повинні обов’язково показувати «Резерв+». Міністерство закордонних справ України повідомило, що знає про окремі такі випадки, але вони не мають масового характеру.

За даними МЗС, проблеми виникали переважно тоді, коли заявники не могли підтвердити, що законно виїхали з України. Наприклад, у людини могли попросити документ або інше підтвердження перетину українського кордону. Якщо законність виїзду підтверджена, необхідності надавати дані з «Резерв+» виникати не повинно. Проте через те, що країни ЄС поки не мають єдиного детального алгоритму, на практиці вимоги можуть відрізнятися.

Нові вимоги стосуються насамперед людей, які вперше звертаються за тимчасовим захистом. Ті українці, які вже отримали такий статус у ЄС, під нові обмеження не потрапляють. Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників передбачили перевірку виконання військового обов’язку та законності виїзду з України.

Єврокомісія найближчими тижнями має надати державам-членам додаткові рекомендації, щоб вони однаково застосовували ці правила. Тож наразі українкам не потрібно автоматично показувати «Резерв+» під час перебування в ЄС. Вимога може виникнути під час оформлення тимчасового захисту в окремих країнах, якщо виникають питання щодо військового обов’язку або законності виїзду з України.

Нагадаємо, що відстрочку від мобілізації спростили для ще однієї категорії українців.