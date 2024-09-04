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На Київщині працює ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На Київщині працює ППО
У Київській області військові збивають ворожі безпілотники
фото з відкритих джерел

У Київській області чутно вибухи

У Київській області оголошено повітряну тривогу у зв'язку з виявленням ворожих безпілотників у повітряному просторі. Сили протиповітряної оборони вже працюють по цілях. Про це інформує КОВА.

Мешканців області закликають негайно пройти в укриття та перебувати там до відбою повітряної тривоги. Також наголошується на важливості дотримання інформаційної тиші та уникнення публікації будь-яких матеріалів про роботу ППО.

Нагадаємо, у багатоповерхівці пошкоджено покрівлю: стали відомі наслідки обстрілу Київщини.

До слова, під час вчорашньої атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро «Святошин». Попри  це, вона працювала у звичному режимі

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Теги: Київщина укриття

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