На Київщині працює ППО

У Київській області чутно вибухи

У Київській області оголошено повітряну тривогу у зв'язку з виявленням ворожих безпілотників у повітряному просторі. Сили протиповітряної оборони вже працюють по цілях. Про це інформує КОВА.

Мешканців області закликають негайно пройти в укриття та перебувати там до відбою повітряної тривоги. Також наголошується на важливості дотримання інформаційної тиші та уникнення публікації будь-яких матеріалів про роботу ППО.

Нагадаємо, у багатоповерхівці пошкоджено покрівлю: стали відомі наслідки обстрілу Київщини.

До слова, під час вчорашньої атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро «Святошин». Попри це, вона працювала у звичному режимі