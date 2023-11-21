Масштабне ДТП на Рівненщині: трасу Київ-Чоп повністю перекрито

У результаті аварії з участю п'яти машин на 350-му кілометрі автошляху М-06 рух по трасі Київ – Чоп призупинено

Трасу Київ-Чоп повністю перекрито через ДТП за участю п'яти автомобілів. Про це у ніч проти вівторка, 21 листопада, повідомила патрульна поліція Рівненської області.

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У результаті аварії з участю п'яти машин на 350-му кілометрі автошляху М-06 (неподалік від Грушвиці Другої) рух по трасі Київ – Чоп призупинено, доки не буде прибрано наслідки аварії.

Поліція повідомила, що на місці пригоди працюють відповідні служби.

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«Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та враховуйте погодні умови», – повідомили у поліції.

Повідомляється, що водії можуть об'їхати заблоковану ділянку траси місцевими дорогами, що проходять через села Грушвиця та Дібрівка, або альтернативними автошляхами.

Т-18-17 Бережниця – Степань – Деражне – Клевань;

Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни;

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М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через населені пункти Велика Омеляна, Дядьковичі, Сатиїв та Ужинець.

На альтернативних маршрутах вживаються заходи для забезпечення безпеки руху.

«Про зняття обмежень буде повідомлено додатково», – повідомили у поліції.

Раніше повідомлялося, що автокатастрофа з українцями сталася у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. У ньому загинули троє українців, серед яких є дитина. Ще четверо громадян поранені.