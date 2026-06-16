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Мадяр показав напис на дроні, який атакував Московський НПЗ (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мадяр показав напис на дроні, який атакував Московський НПЗ (фото)
Сили оборони уразили Московський НПЗ уранці 16 червня
скриншот з відео

Сили оборони нагадали росіянам удар по Лаврі

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) опублікував фото ударного дрона, який атакував Московський нафтопереробний завод, пише «Главком».

На корпусі безпілотника був напис: «Лавра стоятиме віки! Москва ляже!». У своєму дописі Мадяр заявив, що удар по підприємству став «економікою відплати» за російські удари по Україні, зокрема по Києву та Києво-Печерській лаврі у ніч проти 15 червня.

Мадяр показав напис на дроні, який атакував Московський НПЗ (фото) фото 1

Напередодні російська влада підтвердила пошкодження об'єкта Московського НПЗ після атаки безпілотників. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили уразили нафтопереробний завод у Московському регіоні на відстані близько 500 кілометрів.

Варто зазначити, що в ніч на 15 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні, випустивши сотні безпілотників і десятки ракет. Основним напрямком удару став Київ.

У столиці пошкоджень зазнали житлові будинки, об'єкти інфраструктури та пам'ятки культури. Зокрема, внаслідок атаки виникли пожежі на території Києво-Печерської лаври та Національного культурно-мистецького комплексу «Мистецький арсенал». Українська влада повідомляла, що два російські дрони цілеспрямовано атакували район, де розташовані ці об'єкти.

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Теги: росія завод Москва лавра Роберт Бровді

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