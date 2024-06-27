Мер Мукачева вийде із СІЗО під заставу

За Андрія Балогу внесено 30 млн грн застави

Міський голова Мукачева Закарпатської області Андрій Балога, якого підозрюють у продажу земельної ділянки за заниженою ціною, вийде з-під варти. За нього внесено заставу в 30 мільйонів гривень. Тепер його повинні випустити з-під варти. Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

«За мера Мукачева сьогодні внесено заставу у розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС», –сказала вона.

Нагадаємо, що Андрія Балогу було взято під варту у середу, 26 червня. Він є фігурантом справи щодо продажу землі за заниженою ціною.

26 червня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 30 млн грн.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Читайте також: Антикорупційний суд: перша сотня вироків. Коли чекати «великої риби»?