Умєров розповів деталі про кадрові зміни в Міноборони

Раніше глава оборонного відомства підписав подання на звільнення своїх чотирьох заступників

Очільник Міністерства оборони пояснив, чим займатимуться його нові заступники

Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова звільнив його заступника з питань європейської інтеграції Олександра Балануцу. Іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва, який за словами міністра, має важливий досвід, що допоможе ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури. Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на Рустема Умєрова.

Ще одним заступником Умєрова призначено бригадного генерала юстиції Сергія Мельника на позивний Marsel. Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.

Крім того, очільник Міноборони розповів про створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

«Наглядові ради – важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку наших міжнародних партнерів», – пояснив він.

Міністр наголосив, що у складі наглядових рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування нашої оборонної сфери.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення заступників міністра оборони. Йдеться Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, Олександра Сергія, Юрія Джигиру та Людмилу Дараган.

«Система Міністерства оборони України – Збройні сили, Головне управління розвідки та Державна спеціальна служба транспорту – під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни», – каже він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів провів нові кадрові зміни. Зокрема, уряд призначив двох заступників міністру оборони Рустему Умєрову.

Раніше уряд звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони, а також Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міноборони.

До слова, кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міністерство оборони України, віднині визначатиме спеціалізована робоча група. Це дасть змогу залучати професійних менеджерів та якісніше задовольняти потреби Сил оборони.