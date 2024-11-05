У Київ прибув очільник представництва НАТО в Україні

Очільник представництва НАТО в Україні відзначив значний прогрес у реформуванні ЗСУ

У Київ вперше з офіційним візитом у ролі очільника представництва НАТО в Україні прибув Патрік Тернер. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Як зазначив міністр оборони, вони обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні, зокрема питання постачання засобів ППО, а також реалізацію проєктів Jatec та Nsatu.

«Також ознайомив старшого представника НАТО з ключовими пріоритетами Міністерства оборони України. Підкреслив, що ми працюємо у взаємодії з іншими міністерствами як єдина команда, наближаючи нашу країну до вступу в НАТО. Патрік Тернер відзначив значний прогрес у реформуванні Збройних сил України, зазначивши, що українська армія зазнала великих змін, які є очевидними», – зазначив він.

Крім того, Умєров поінформував Тернера про участь військових КНДР у поточній ескалації агресії проти України.

«Також запропонував провести наступне засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони саме в Києві. Ми продовжуємо діалог з НАТО, синхронізуємо спільні плани на завершення цього року та на 2025 рік», – додав очільник українського Міноборони.

Нагадаємо, тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у 17 липня оголосив про призначення Патріка Тернера старшим представником Альянсу в Україні. Повідомлялося, що він почне виконувати свої обов'язки в Києві у вересні 2024 року.

Як старший представник Тернер очолюватиме представництво Альянсу в Україні, «діятиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою в Києві», а також координуватиме зусилля НАТО і «надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні».

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися створити нову цільову групу високого рівня, щоб зміцнити співпрацю Альянсу та ЄС.