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У Німеччині пройде суд над росіянином, якого звинувачують у вбивстві українських військових

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Німеччині пройде суд над росіянином, якого звинувачують у вбивстві українських військових
Відомо, що обвинувачений і українські військові були трохи знайомі один з одним
фото: Christine Uyanik/reuters

Слідчі заявили, що росіянин був «прихильником украй сильно вираженого російського націоналізму»

У Німеччині 57-річному росіянину висунули обвинувачення у вбивстві двох українських військовослужбовців. Про це повідомляє  Deutsche Welle.

Росіянин з початку 1990-х років живе в Німеччині. За даними слідства, у квітні він вбив двох українських військових – 23 і 36-річного, які приїхали до країни на лікування після поранень фронті.

Відомо, що обвинувачений і українські військові були трохи знайомі один з одним. Вони разом випивали й між ними сталася сварка через ситуацію в Україні. Повідомляють, що українці «були п’яні й не запідозрили злого умислу». 

Росіянин нібито «відчув себе ураженим у своїй національній гордості». Слідчі заявили, що він був «прихильником украй сильно вираженого російського націоналізму» і «цілковито схвалював російську агресивну війну проти України».

Тоді росіянин приніс зі своєї квартири ножа і встромив його кілька разів у горло одному з українців, внаслідок чого той помер на місці. Після того чоловік напав на іншого українця, який згодом помер в лікарні від завданих ран. 

Свічки біля імпровізованого меморіалу в пам'ять про українських військових
Свічки біля імпровізованого меморіалу в пам'ять про українських військових
фото: Christine Uyanik/REUTERS

Прокуратура вважає, що вбивство було скоєно навмисно і з ницих мотивів. Росіянин наразі перебуває в камері попереднього ув’язнення мюнхенської в’язниці Штадельгайм.

До слова, німецька поліція просить допомоги в пошуку зниклої безвісти українки – 38-річної Юлії Брендель з Ауґсбурґа. 

Як відомо, в Італії знайдено мертвою 33-річну українку Марту-Марію Огризко біля підніжжя скелі. Її 41-річний співмешканець-росіянин був заарештований за звинуваченням у жорстокому поводженні з нею. На тілі жінки виявлено травми, отримані внаслідок падіння, а також від побоїв.  

Як зазначається, українка впала зі скелі заввишки близько двох метрів і, не маючи змоги рухатися, вона звернулася по допомогу до свого співмешканця-росіянина, надсилаючи йому повідомлення через Whatsapp і дзвонячи йому телефоном, але він проігнорував прохання жінки про допомогу, яку після цілої ночі, проведеної в кущах, було знайдено мертвою наступного ранку.

Також у Празі, затримали підозрюваного у справі про вбивство дев'ятирічної українки Валерії у Німеччині. 

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Теги: вбивство українці військові чоловік сварка Німеччина

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