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Митрополит Епіфаній зробив капелану ГУР Холодову подарунок (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Митрополит Епіфаній зробив капелану ГУР Холодову подарунок (фото)
Капелан ГУР Холодов отримав орден від митрополита Епіфанія
фото: pomisna.info

Блаженніший Митрополит Епіфаній привітав Костянтина Холодова з 50-літнім ювілеєм

Предстоятель Православної Церкви митрополит Епіфаній нагородив капелана ГУР МО України Костянтина Холодова орденом святого архістратига Михаїла та вручив йому іменний хрест предстоятеля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Капелани Головного управління розвідки відвідали митрополичий дім у Києві, де зустрілися із блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. У зустрічі взяли участь начальник Служби військового капеланства ГУР МО України Костянтин Холодов із дружиною, а також капелани Павло Основенко та Володимир Романишин», – йдеться у повідомленні.

Митрополит Епіфаній зробив капелану ГУР Холодову подарунок (фото) фото 1

Митрополит і капелани обговорили питання душпастирської опіки над військовослужбовцями, зокрема воєнними розвідниками, а також розвиток військового капеланства в умовах війни.

Митрополит Епіфаній зробив капелану ГУР Холодову подарунок (фото) фото 2

«Наше завдання – бути поруч із тими, хто на передовій. Ми маємо підтримувати бійців не лише словом, а й щоденною присутністю, молитвою та живим людським спілкуванням», – зазначив Костянтин Холодов під час зустрічі.

Митрополит Епіфаній зробив капелану ГУР Холодову подарунок (фото) фото 3

Блаженніший Митрополит Епіфаній привітав Костянтина Холодова з 50-літнім ювілеєм. На знак вдячності за служіння та підтримку воїнів він нагородив отця Костянтина орденом святого архістратига Михаїла ІІ ступеня та вручив іменний хрест предстоятеля.

Орден архістратига Михаїла – український недержавний орден, заснований Православною церквою України для вшанування людей за заслуги перед Помісною церквою. Орден має два ступені.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов передав Предстоятелю Православної Церкви митрополиту Епіфанію ікону «Свята Трійця» XIX століття.

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Теги: ГУР капелан Епіфаній

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