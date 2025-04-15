Митрополит Епіфаній зробив капелану ГУР Холодову подарунок (фото)
Блаженніший Митрополит Епіфаній привітав Костянтина Холодова з 50-літнім ювілеєм
Предстоятель Православної Церкви митрополит Епіфаній нагородив капелана ГУР МО України Костянтина Холодова орденом святого архістратига Михаїла та вручив йому іменний хрест предстоятеля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.
«Капелани Головного управління розвідки відвідали митрополичий дім у Києві, де зустрілися із блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. У зустрічі взяли участь начальник Служби військового капеланства ГУР МО України Костянтин Холодов із дружиною, а також капелани Павло Основенко та Володимир Романишин», – йдеться у повідомленні.
Митрополит і капелани обговорили питання душпастирської опіки над військовослужбовцями, зокрема воєнними розвідниками, а також розвиток військового капеланства в умовах війни.
«Наше завдання – бути поруч із тими, хто на передовій. Ми маємо підтримувати бійців не лише словом, а й щоденною присутністю, молитвою та живим людським спілкуванням», – зазначив Костянтин Холодов під час зустрічі.
Блаженніший Митрополит Епіфаній привітав Костянтина Холодова з 50-літнім ювілеєм. На знак вдячності за служіння та підтримку воїнів він нагородив отця Костянтина орденом святого архістратига Михаїла ІІ ступеня та вручив іменний хрест предстоятеля.
Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов передав Предстоятелю Православної Церкви митрополиту Епіфанію ікону «Свята Трійця» XIX століття.
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