Митрополит Павло вийшов на публіку, в Україні підвищено тарифи на воду. Головне за 29 червня

Строк цілодобового домашнього арешту у екснастоятеля Києво-Печерської Лаври закінчується 1 липня

Митрополит Павло порушив домашній арешт. В Україні підвищили тарифи на холодну воду. ЗСУ перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом на Бахмутському напрямку. «Укроборонпром» припинив свою діяльність. Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю. Ці та інші події 29 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Митрополит Павло порушив домашній арешт

Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь приїхав до прихожан.

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Церковника помітили у Києво-Печерській лаврі. Наголошується, що згідно ухвали суду, підозрюваного зобов'язано носити електронний засіб контролю та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі. Строк цілодобового домашнього арешту у екснастоятеля Києво-Печерської Лаври закінчується 1 липня.

Тарифи на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів на холодне водопостачання.

Підвищення тарифів відбуватиметься у два етапи: з 1 липня до 31 серпня і з 1 вересня 2023 року.

Так, у Києві тариф зросте з 30,38 до 40,46 гривні, в Одесі — з 35,15 до 44,86 гривні за куб. м., у Вінниці — з 25,62 до 47,75 гривні за куб. м, у Дніпрі — з 31,36 до 38,79 гривні за куб. м., в Ужгороді – 54,57 грн. Водночас тарифи у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях не чіпатимуть.

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Для тих, хто отримує субсидії, це рішення ніяк не впливе, бо субсидії будуть перераховані, наголосили в НКРЕКП.

Контрнаступ ЗСУ

На Бахмутському напрямку українські захисники перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступ широким фронтом. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Так, на напрямку Рівнопіль-Володине на межі Донецької та Запорізької областей ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Також тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку: на вказаній ділянці фронту наші воїни перехопили стратегічну ініціативу.

На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 1300 м.

«Укроборонпром» припинив свою діяльність

Державного концерну «Укроборонпром» більше не існує, натомість утворене акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Наступний крок – переведення штату, передача майна та подальші трасформаційні процеси. Далі – формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD.

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Верховна Рада розширила список осіб, які підлягають мобілізації

Верховна Рада розширила список осіб, які підлягають мобілізації. Нововведення торкнуться осіб, які мають родичів з інвалідністю. Зокрема закон передбачає скасування право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю.

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ. Після підписання закону президентом не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Стартували спецнавчання на випадок аварії на ЗАЕС

У Запоріжжі та області розпочинаються спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. У місті буде тимчасово обмежений рух на певних ділянках. Командно-штабні навчання відбудуться з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області.