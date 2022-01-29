МВС розповіло, як почуваються поранені в Дніпрі нацгвардійці (фото)

Стан військових тяжкий, але є позитивна динаміка до одужання

Усі п'ятеро поранених нацгвардійцем людей перебувають у лікарні Дніпра, стан тяжкий, але є позитивна динаміка до одужання. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Жанна Шарова отримала три поранення. У п'ятницю, 28 січня, дівчина отямилася, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі видалили кулю. Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості.

У суботу, 29 січня, постраждалих у лікарні відвідав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Лікарі продовжують надавати військовослужбовцям медичну допомогу. Міністр перевірив, чи всім необхідним забезпечені постраждалі, та зустрівся з лікарями. Після повідомлення про поранених відгукнулись на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Крім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим», – зазначили в МВС.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощаються з загиблими військовими.

Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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