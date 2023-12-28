УПЦ МП і далі діє у змові з РПЦ. Митрополит Євстратій навів докази    

Московська церква навмисно провела свій Синод на добу раніше до чергової анексії її громад патріархом Кирилом

Синод УПЦ МП провів своє засідання на день раніше від синоду РПЦ, аби не коментувати скандальне рішення про утворення на території тимчасово окупованої території України Херсонської єпархії УПЦ МП. Митрополит УПЦ МП Антоній Паканіч, як «керуючий справами» Московської церкви в Україні, жодним чином це рішення не прокоментував і про рішення засідання нічого не повідомив, що вчергове з свідчить про подальший тісний звʼязок між ієрархами УПЦ та їхнім московським начальством. Про це заявив митрополит ПЦУ Євстратій (Зоря).

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«Жодних заяв чи рішень з цього приводу «Синод УПЦ» в Києві не зробив. Бо як можуть підлеглі служителі Моспатріархії (м. Онуфрій з його синодом) осуджувати своє начальство в Москві і свого патріарха Гундяєва? Максимум – «виразити незгоду», і то щоб не було помітно. І я цілком впевнений, що Паканич, який продовжує підтримувати контакти з Москвою та координувати з тамтешнім керівництвом свою позицію, не міг не знати, що Моспатріархією готується анексія громад «УПЦ» на окупованій частині Херсонщини. Паканич не міг не знати, що у Москві буде засідання і що таке рішення планується», – зазначив митрополит Євстратій.

На думку митрополита, саме це і стало мотивом, щоби «засідання Синоду УПЦ» провести на день раніше. «Аби не довелося реагувати на черговий плювок з Москви на «широку автономію УПЦ».

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Ця деталь вкотре свідчить про подальший тісний звʼязок між підлеглими ієрархами «незалежної УПЦ» та їхнім московським начальством», – вважає Євстратій Зоря.

Як повідомлялося, 27 грудня Синод Російської православної церкви ухвалив рішення про утворення на території Херсонської єпархії УПЦ МП, що розташована на окупованій Росією території, Скадовської єпархії з кафедральним центром у Скадовську.

Як повідомляв «Главком», Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році. Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.