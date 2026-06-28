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Росія вдарила по Харкову ракетами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по Харкову ракетами
Окупанти атакували Харків
фото з відкритих джерел

Ворог атакував Основ’янський район Харкова

Під ранок 28 червня російські окупанти вдарили по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

За інформацією Синєгубова, ракетний удар було зафіксовано в Основ’янському районі Харкова.

«Ворожий ракетний удар було зафіксовано в Основ’янському районі Харкова. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки влучання уточнюються», – написав Синєгубов.

Як відомо, вранці 21 червня російські терористи атакували Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов повідомив, що у Київському районі Харкова ворожа «молнія» вдарила по 12-ти поверхівці. Російський дрон влучив між двома верхніми поверхами будинку.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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За даними Терехова, зафіксовано влучання у приватний житловий сектор, під удар потрапив двоповерховий багатоквартирний будинок. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки, а наслідки ударів продовжують уточнюватися.

До слова, уночі 19 червня росіяни завдали удару КАБами по Холодногірському району Харкова – у місті спалахнула пожежа. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перші повідомлення про атаку з'явилися близько 03:49 – тоді Терехов повідомив, що армія РФ завдала удару КАБами по Холодногірському району. Деталі на той момент лише уточнювалися. Вже о 04:33 мер уточнив: через влучання КАБа пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків та складське приміщення. Згодом ця цифра зросла до понад 40 будинків.

Крім того, під час ліквідації пожежі у Харкові внаслідок повторного російського обстрілу загинули п'ятеро працівників ДСНС, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко висловив глибокі співчуття родинам загиблих, назвавши їх героями без зброї, та з прикрістю констатував, що Україна продовжує втрачати тих, хто рятує людські життя.

Теги: Харків Олег Синєгубов ракетна атака

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