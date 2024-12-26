Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія використовує Bitcoin в міжнародній торгівлі: Україна зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія використовує Bitcoin в міжнародній торгівлі: Україна зробила заяву
Росія дозволила використання криптовалют у зовнішньоторгівельних операціях
фото з відкритих джерел

Санкції значно ускладнили торгівлю Росії з ключовими партнерами, такими як Китай і Туреччина

Україна анонсувала санкційні рішення для блокування небажаних криптовалютних розрахунків Росії. Про це заявив радник президента України, уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк нагадав, що російські компанії почали використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти для міжнародних платежів після змін у законодавстві, що дозволили такі операції для протидії західним санкціям.

«Чи це сюрприз для нас? Ні, ми без перебільшення першими ще влітку звернули увагу партнерів на такі плани ворога. Відповідні санкційні та інші рішення для блокування можливості використання небажаних криптовалютних розрахунків уже готуються», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, російські компанії почали використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти для міжнародних платежів. Це стало можливим після внесення законодавчих змін, спрямованих на протидію західним санкціям.

Так, цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішньоторгівельних операціях і зробила кроки для легалізації майнінгу криптовалют, включаючи Bitcoin. Росія є одним із світових лідерів у сфері майнінгу Bitcoin.

Як відомо, Bitcoin та Ethereum продовжують зростати в ціні. Перший оновив історичний максимум на позначці $107 793, другий – перетнув позначку у $4,1 тис.

До слова, історичне зростання Bitcoin сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа. Раніше Дональд Трамп призначив Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Це рішення сприяло зростанню оптимізму щодо можливого послаблення регуляторних обмежень у криптовалютному секторі. Крім того, президент призначив кількох прихильників криптовалют на ключові посади. Зокрема, Говард Лутнік очолить міністерство торгівлі, а Ілон Маск, відомий своїм інтересом до криптовалюти Dogecoin, керуватиме новоствореним «департаментом урядової ефективності».

Теги: Біткоїн росія торгівля санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95
З аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95
Вчора, 01:50
Російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників
Росіяни розстріляли п'ятьох українських військових: реакція Лубінця
22 грудня, 13:05
Загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає
Казань атакували дрони: аеропорт не працює, проводиться евакуація жителів багатоповерхівок (відео)
21 грудня, 09:34
Відповідальним за напади на мирних протестувальників у Грузії чиновникам заборонено в'їзд до Британії, їхні активи будуть заморожені
Британія запровадила санкції проти грузинських високопосадовців: список
19 грудня, 18:49
Російський диктаор під час пресконференції, 19 грудня 2024 року
Підсумкова конференція Путіна: Росія змінила формулу досягнення величі
19 грудня, 13:44
Російський диктатор Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
РФ та Індія посилюють економічні зв’язки – ISW
13 грудня, 06:17
Працівників ЖКГ окупованих територій України мобілізували до армії РФ, крім того, тим працівникам, які залишилися, не виплачують заробітну плату
В окупованій Луганській області паралізовано рух автошляхами: Центр нацспротиву назвав причину
13 грудня, 01:04
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі 10 грудня
Скільки цивільних загинули внаслідок війни у листопаді? Дані ООН
11 грудня, 18:24
Речник Путіна розповів про втрати на війні
Кремль прокоментував заяву Трампа про втрати РФ на війні
8 грудня, 14:57

Економіка

Росія використовує Bitcoin в міжнародній торгівлі: Україна зробила заяву
Росія використовує Bitcoin в міжнародній торгівлі: Україна зробила заяву
Світ втратив інтерес до одного виду дорогоцінного каміння – Financial Times
Світ втратив інтерес до одного виду дорогоцінного каміння – Financial Times
Росія для обходу санкцій почала використовувати Bitcoin у міжнародній торгівлі – Reuters
Росія для обходу санкцій почала використовувати Bitcoin у міжнародній торгівлі – Reuters
Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста
Компанія Маска подала петицію щодо створення нового міста
Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»
Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»
Байден готує «прощальний» пакет санкцій щодо енергосектору Росії – ЗМІ
Байден готує «прощальний» пакет санкцій щодо енергосектору Росії – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 грудня 2024
14K
«Кароліна – не рабиня України. Вона просто хоче грошей!» Як поживає Ані Лорак у Росії
13K
Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану
13K
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7779
Росію не влаштовує перемир’я з Україною – Лавров

Новини

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Вчора, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Вчора, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua