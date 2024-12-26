Росія використовує Bitcoin в міжнародній торгівлі: Україна зробила заяву

Санкції значно ускладнили торгівлю Росії з ключовими партнерами, такими як Китай і Туреччина

Україна анонсувала санкційні рішення для блокування небажаних криптовалютних розрахунків Росії. Про це заявив радник президента України, уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк нагадав, що російські компанії почали використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти для міжнародних платежів після змін у законодавстві, що дозволили такі операції для протидії західним санкціям.

«Чи це сюрприз для нас? Ні, ми без перебільшення першими ще влітку звернули увагу партнерів на такі плани ворога. Відповідні санкційні та інші рішення для блокування можливості використання небажаних криптовалютних розрахунків уже готуються», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, російські компанії почали використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти для міжнародних платежів. Це стало можливим після внесення законодавчих змін, спрямованих на протидію західним санкціям.

Так, цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішньоторгівельних операціях і зробила кроки для легалізації майнінгу криптовалют, включаючи Bitcoin. Росія є одним із світових лідерів у сфері майнінгу Bitcoin.

Як відомо, Bitcoin та Ethereum продовжують зростати в ціні. Перший оновив історичний максимум на позначці $107 793, другий – перетнув позначку у $4,1 тис.

До слова, історичне зростання Bitcoin сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа. Раніше Дональд Трамп призначив Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Це рішення сприяло зростанню оптимізму щодо можливого послаблення регуляторних обмежень у криптовалютному секторі. Крім того, президент призначив кількох прихильників криптовалют на ключові посади. Зокрема, Говард Лутнік очолить міністерство торгівлі, а Ілон Маск, відомий своїм інтересом до криптовалюти Dogecoin, керуватиме новоствореним «департаментом урядової ефективності».