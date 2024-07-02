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У роботі Telegram стався масовий збій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У роботі Telegram стався масовий збій
Користувачі скаржаться на проблеми з мобільним додатком, відправленням повідомлень та їх отриманням
фото з відкритих джерел

Перебої у роботі месенджера виникли у користувачів з різних країн

У роботі месенджера Telegram стався масштабний збій увечері у вівторок, 2 липня. Про це повідомляє сайт Downdetector.

Користувачі скаржаться на проблеми з мобільним додатком (49%), відправленням повідомлень (39%) та їх отриманням (12%). Перебої у роботі месенджера виникли у користувачів з різних країн, зокрема й в Україні.

У роботі Telegram стався масовий збій фото 1
У роботі Telegram стався масовий збій фото 2

Нагадаємо, увечері 8 червня стався масштабний збій у роботі месенджера Telegram. Проблеми з доступом виникли близько 21:30 у низці країн світу та тривали півтори години. Українці відреагували хвилею мемів на збій у Telegram, зокрема порівнявши із актуальною проблемою відключення світла. 

Як повідомлялося, 28 квітня керівництво платформи Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України. Згодом компанія Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментувала блокування офіційних ботів Головного управління розвідки, Служби безпеки та бота «єВорог» від Мінцифри. 

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.

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Теги: Telegram соцмережі

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