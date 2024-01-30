На Миколаївщині уламки «шахеда» впали на вантажівку, постраждав водій

Силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу Shahed-136/13

У ніч на 30 січня у Миколаївській області внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона горів вантажний автомобіль, постраждав водій. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

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«У ніч на 30 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу Shahed-136/131. Внаслідок падіння уламків зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан наразі стабільний», – ідеться в повідомленні.

Крім того, учора, 29 січня, о 20:47, 23:31 та сьогодні вночі, 30 січня, о 00:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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Нагадаємо, у ніч на 30 січня російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.