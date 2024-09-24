Росіяни будують фортифікаційні споруди у районі Стариці на Харківщині

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєво не змінюється і залишається складною

Неподалік Вовчанська, у районі села Стариця, російські загарбники проводять активні роботи з будівництва фортифікацій. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Повідомляється, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєво не змінюється і залишається складною.

У районі Глибокого противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях.

У районі Стариці ворог здійснює доукомплектування штурмових груп, розпочав активні роботи щодо фортифікаційного обладнання нових позицій.

У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосував ТОС-1А по місту.

Бойові дії та втрати ворога на Харківському напрямку

Протягом минулої доби відбулося два бойових зіткнення. російські окупанти завдали п'ять авіаударів з використанням п'яти КАБів. Завдали 53 удари дронами-камікадзе. Здійснили 360 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

«Втрати ворога за минулу добу становлять 85 істот, з них безповоротні – 15, санітарні – 70», – зазначили в ОТУ «Харків».

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

танк;

бойову броньовану машину;

п'ять одиниць спеціальної техніки;

13 артилерійських систем;

чотири автомобілі;

51 БпЛА.

Крім того, знищено:

59 укриттів для особового складу;

стартовий майданчик запуску БпЛА;

два місця зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, російські війська перейшли до оборони на Харківському напрямку. Фіксується перекидання нових сил для підкріплення. Про це інформує оперативно-тактичне угруповання «Харків». Повідомляється, що для підкріплення росіяни перекидають «вагнерівців» та колишніх в'язнів.

Раніше речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ окупанти щодня використовують боєприпаси із отруйними речовинами.

До слова, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.