Росіяни будують фортифікаційні споруди у районі Стариці на Харківщині
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєво не змінюється і залишається складною
Неподалік Вовчанська, у районі села Стариця, російські загарбники проводять активні роботи з будівництва фортифікацій. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Повідомляється, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєво не змінюється і залишається складною.
У районі Глибокого противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях.
У районі Стариці ворог здійснює доукомплектування штурмових груп, розпочав активні роботи щодо фортифікаційного обладнання нових позицій.
У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосував ТОС-1А по місту.
Бойові дії та втрати ворога на Харківському напрямку
Протягом минулої доби відбулося два бойових зіткнення. російські окупанти завдали п'ять авіаударів з використанням п'яти КАБів. Завдали 53 удари дронами-камікадзе. Здійснили 360 обстрілів позицій захисників України.
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
«Втрати ворога за минулу добу становлять 85 істот, з них безповоротні – 15, санітарні – 70», – зазначили в ОТУ «Харків».
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- танк;
- бойову броньовану машину;
- п'ять одиниць спеціальної техніки;
- 13 артилерійських систем;
- чотири автомобілі;
- 51 БпЛА.
Крім того, знищено:
- 59 укриттів для особового складу;
- стартовий майданчик запуску БпЛА;
- два місця зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, російські війська перейшли до оборони на Харківському напрямку. Фіксується перекидання нових сил для підкріплення. Про це інформує оперативно-тактичне угруповання «Харків». Повідомляється, що для підкріплення росіяни перекидають «вагнерівців» та колишніх в'язнів.
Раніше речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ окупанти щодня використовують боєприпаси із отруйними речовинами.
До слова, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.
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