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4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 4 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 липня в Україні відзначають День Національної поліції та День судового експерта, а у США – День незалежності, Міжнародний день Дніпра та Міжнародний день кооперативів. До кінця року залишається 180 днів. Православні вшановують пам'ять преподобного Андрія Критського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Національної поліції України

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

4 липня українські правоохоронці відзначають професійне свято, встановлене указом президента від 9 грудня 2015 року. Спершу свято відзначали 4 серпня – у день підписання закону «Про Національну поліцію», однак указом від 4 квітня 2018 року дату перенесли на 4 липня, оскільки саме цього дня в 2015 році перші дві тисячі патрульних поліцейських прийняли присягу на Софійській площі в Києві. Поліція відповідає за громадську безпеку та порядок, захист прав і свобод громадян, запобігання злочинам та надання допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

День судового експерта

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цього ж дня в Україні відзначають професійне свято судових експертів, встановлене указом президента Віктора Ющенка від 10 червня 2009 року за ініціативи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін'юсті. Наразі в Україні атестовано близько шести тисяч таких фахівців, серед них 1,4 тисячі – державні судові експерти. Саме завдяки їхній роботі правосуддя спирається не на припущення, а на факти й докази: точність і об'єктивність експертиз безпосередньо впливає на хід розслідування злочинів.

День волошок

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

В Україні 4 липня також відзначають День волошок – символічну дату, присвячену цій польовій квітці, яка традиційно асоціюється з українським літом, степом і народною культурою.

Міжнародні та національні свята

День незалежності США

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

4 липня 1776 року представники тринадцяти британських колоній підписали Декларацію незалежності, вперше офіційно назвавши свою територію Сполученими Штатами Америки. Документ підписали 56 делегатів, середній вік яких становив 45 років: наймолодшому, Томасу Лінчу-молодшому з Південної Кароліни, було 27, найстаршому, Бенджаміну Франкліну, – 70. Цікаво, що двоє підписантів, Джон Адамс і Томас Джефферсон, згодом стали президентами США і померли в один день – 4 липня 1826 року.

Міжнародний день Дніпра

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

У 2026 році це просвітницьке та екологічне свято припадає на 4 липня – першу суботу місяця. Його започаткували на початку 2000-х років за ініціативи екологів, громадських організацій та науковців України з метою привернути увагу до збереження басейну Дніпра – третьої за довжиною річки Європи.

Міжнародний день кооперативів

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 6

Генеральна Асамблея ООН у 1992 році проголосила першу суботу липня Міжнародним днем кооперативів. У 2026 році ця дата також припадає на 4 липня. Кооперативні підприємства демонструють вищу стійкість до криз: після першого року роботи невдачі спіткають лише 10% кооперативів проти 60–80% звичайних малих підприємств.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Андрій Критський

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 7

4 липня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Андрія Критського – автора Великого покаянного канону, який щороку читають у православних храмах під час Великого посту. Андрій був німим від народження до семи років, коли несподівано зцілився, прийнявши святе причастя, після чого почав вивчати Святе Письмо та богословські науки. У 14 років він вступив до монастиря преподобного Сави Освяченого біля Єрусалима, де вів суворе чернече життя. Згодом Андрія призначили архідияконом і посланцем патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі, де він успішно протистояв єретичним ученням. За правління імператора Юстиніана II його висвятили архієпископом Гортини на острові Крит, де він прославився як проповідник і поет із високим стилем та глибоким знанням церковних догматів.

Народні вірування та прикмети

  • Якщо овес погано росте – урожай буде небагатим.
  • Яскрава веселка – на сильний дощ.
  • У лісі багато ягід – зима буде холодною.
  • З'явилося жовте листя – на порозі осінь.
  • Сильний грім – чекайте на град.

Що не можна робити 4 липня:

  • Не можна обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
  • Не варто здійснювати великі покупки.
  • Не можна залишати маленьких дітей у приміщенні самих.
  • Заборонено лихословити і лаятися.

Історичні події

  • 1776 рік – ухвалено Декларацію незалежності США.
  • 1631 рік – у Парижі відкрили перше у світі агентство зайнятості.
  • 1865 рік – побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола «Аліса у Дивокраї».
  • 1917 рік – у Києві відбувся виступ полуботківців з метою проголошення незалежності України.
  • 1946 рік – Кенігсберг перейменували на Калінінград.
  • 2022 рік – на острові Зміїний висадилися українські військові та повернули на нього український прапор.
  • 1826 рік – помер Джон Адамс, один з лідерів американської революції, другий президент США.
  • 1826 рік – того ж дня помер Томас Джефферсон, третій президент США, один з авторів Декларації незалежності.
  • 1934 рік – померла Марія Склодовська-Кюрі, французько-польська фізикиня й хімікиня, лауреатка Нобелівської премії з фізики та хімії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Андрій, Марта, Теодор.

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Теги: Національна поліція України православна церква церква релігія свята традиції свято

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