Полтавщину сколихнув землетрус

Магнітуда землетрусу склала 2,6 бала за шкалою Ріхтера

Сьогодні, 7 липня, на Полтавщині стався землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

«Зареєстровано землетрус в Миргородському районі, Полтавської області, Лохвицької ТГ, магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією такий землетрус відноситься до невідчутних.

Нагадаємо, біля узбережжя тимчасово окупованого Криму вранці 22 червня зафіксували серію землетрусів. Найпотужніший із них мав магнітуду 3,8 бала.

До слова, 31 травня біля узбережжя тимчасово окупованого Криму також зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Його епіцентр розташовувався у Чорному морі приблизно за 15 кілометрів від узбережжя півострова на глибині 10 кілометрів.

Крім того, 8 травня землетрус магнітудою 2 стався поблизу міста Виноградів на Закарпатті. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:47 та, згідно з класифікацією сейсмологів, належали до невідчутних.