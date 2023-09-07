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На Сумщині пролунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Сумщині пролунали вибухи
Українців закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Сумській області працює ППО

У ніч на 7 вересня в Сумській області пролунали вибухи. Працює ППО. Про це повідомила Сумська ОВА.

«Сумщина. Працює ППО. Зберігаємо спокій, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки. Російські окупанти запустили «Шахеди». 

Нагадаємо, що 4 вересня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом армія РФ обстріляла дев'ять громад, було зафіксовано 119 вибухів. Унаслідок обстрілів поранено двох мирних мешканців та пошкоджено цивільну інфраструктуру

Теги: системи ППО вибух Сумщина

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