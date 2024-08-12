На тимчасово окупованій Кінбурнській косі замайорів український прапор (відео)

Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, встановили спецпризначенці розвідки

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони підняли прапор України на Кінбурнській косі. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Зокрема, Коваленко поширив відео, де видно, що на тимчасово окупованій Кінбурнській косі український прапор.

Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, встановили спецпризначенці ГУР у межах свого рейду на косу.

Кінбурнська коса – єдина частина Миколаївської області, що залишається під окупацією росіян. Окупанти загарбали її у березні 2022 року з боку Херсонщини. Коса важлива тим, що сюди сходять виходи з портів Херсона і Миколаєва.

Раніше стало відомо, що внаслідок рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу 9 серпня 2024 року було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників. Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях, а на останній встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР за підтримки Військово-морських сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони.

У розвідці зазначили, що під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «Морський вокзал» та «Пам’ятник Суворова». Біля останнього українські бійці встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Нагадаємо, як пише The Economist, Росія переміщає війська в Курську область з інших ділянок фронту не так швидко, як хотілося б Збройним силам України.